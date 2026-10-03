Policjantka zaprasza Mentzena na testy sprawnościowe. Lider Konfederacji przyjmie wyzwanie?

RMF24

„Mam nadzieję, że poseł Mentzen nie wymięknie i przyjmie zaproszenie od policjantek na wspólne testy sprawnościowe? W necie macho, a w realu...?” - tak dziś o poranku minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński skomentował propozycję, która padła ze strony Sylwii Szary, byłej policjantki, obecnie przewodniczącej terenowego zarządu NSZZ Policjantów w Słubicach. „Chętnie takie zorganizujemy. Jeśli pan poseł chce, zapraszam na testy sprawnościowe” - powiedziała, kierując te słowa do współprzewodniczącego Konfederacji Sławomira Mentzena, który ironicznie skrytykował przyjęcie 65 kobiet do dolnośląskiej policji.

Sprawa jest pokłosiem tego, jak Sławomir Mentzen - prezes partii Nowa Nadzieja oraz współprzewodniczący Konfederacji - skomentował przyjęcie 65 kobiet do dolnośląskiej policji. Zamieścił na platformie X wideo, na którym widoczne są wizerunki policjantek. Drwiąco skomentował: „Od razu czuję się bezpieczniej. Gruzińskie gangi, weterani ukraińscy prosto z frontu już drżą ze strachu. Zorganizowana przestępczość po czymś takim się nie podniesie”.

W rozmowie z Wirtualną Polską Sylwia Szary - była policjantka, przewodnicząca terenowego zarządu NSZZ Policjantów w Słubicach - na pytanie, czy zaprosiłaby Sławomira Mentzena na policyjne testy sprawnościowe, odpowiedziała: „Chętnie takie zorganizujemy. Jak najbardziej, zaprosiłabym. Jeśli pan poseł chce, zapraszam na testy sprawnościowe”.

Kierwiński: Mam nadzieję, że poseł Mentzen nie wymięknie

Dziś o poranku zaproszenie dla Sławomira Mentzena na testy sprawnościowe skomentował szef MSWiA Marcin Kierwiński.

Mam nadzieję, że poseł Mentzen nie wymięknie i przyjmie zaproszenie od policjantek na wspólne testy sprawnościowe? W necie macho, a w realu...? - napisał minister Kierwiński.

„Czy was już naprawdę do reszty pogięło w tej Konfederacji?”

Ironiczne nagranie Sławomira Mentzena wywołało lawinę krytyki. Wczoraj do kobiet głosujących lub chcących głosować na Konfederację zwrócił się marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty: „Przemyślcie takie słowa i wiedzcie, co wasz lider i przywódca o was myśli. Niezauważanie przez ortodoksyjną prawicę roli kobiet oraz widzenie kobiet przez rolę przedmiotową wobec mężczyzny jest po prostu skandalem”.

Karolina Gałecka, rzeczniczka MSWiA napisała wcześniej: „Te kobiety, z których Pan szydzi, narażają życie i chronią ludzi, w tym Pana. Pan nosi garnitur i przynosi wstyd. Różnica klas”. „Czy was już naprawdę do reszty pogięło w tej Konfederacji?” - tak do nagrania odniosła się Polska 2050. Europoseł Lewicy Krzysztof Śmiszek napisał: „Jak myślicie? Jakie kompleksy leczy sobie patoprawica, wyśmiewając kobiety w służbach mundurowych?”. „Duma!” - tak z kolei zdjęcie policjantek podpisał premier Donald Tusk.

Test sprawności fizycznej jest dokładnie taki sam dla kobiet i dla mężczyzn

Zarówno mężczyźni, jak i kobiety ubiegające się o przyjęcie do służby muszą wykonać takie same zadania w czasie testów oraz zdobyć taką samą liczbę punktów. Test składa się z czterech prób sprawnościowych przeprowadzonych w jednym dniu i jest to:

rzut oburącz zza głowy do przodu piłką lekarską o ciężarze 3 kg - ta próba zostanie zaliczona pozytywnie, jeżeli osiągniesz odległość 4,5 m lub więcej,

siady z leżenia na plecach w czasie 30 sekund - pozytywny wynik uzyskasz wykonując minimum 14 powtórzeń,

bieg ze zmianą kierunku - aby zaliczyć pozytywnie tę próbę, musisz ją wykonać w czasie 33 sekund lub szybciej,

bieg z obieganiem stojaków w czasie 90 sekund - uzyskasz pozytywny wynik, jeśli wykonasz co najmniej 19 powtórzeń.

Z pełnym regulaminem można zapoznać się tutaj.