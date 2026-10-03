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Policjantka zaprasza Mentzena na testy sprawnościowe. Lider Konfederacji przyjmie wyzwanie?

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 3 października (09:15)

„Mam nadzieję, że poseł Mentzen nie wymięknie i przyjmie zaproszenie od policjantek na wspólne testy sprawnościowe? W necie macho, a w realu...?” - tak dziś o poranku minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński skomentował propozycję, która padła ze strony Sylwii Szary, byłej policjantki, obecnie przewodniczącej terenowego zarządu NSZZ Policjantów w Słubicach. „Chętnie takie zorganizujemy. Jeśli pan poseł chce, zapraszam na testy sprawnościowe” - powiedziała, kierując te słowa do współprzewodniczącego Konfederacji Sławomira Mentzena, który ironicznie skrytykował przyjęcie 65 kobiet do dolnośląskiej policji.

Policjantka zaprasza Mentzena na testy sprawnościowe. Lider Konfederacji przyjmie wyzwanie?
Sławomir Mentzen, fot. Adam Burakowski /East News
  • Sławomir Mentzen zadrwił z przyjęcia 65 kobiet do policji. Nagranie można obejrzeć poniżej.
  • Przewodnicząca NSZZ Policjantów w Słubicach zaprosiła Mentzena na testy sprawnościowe, co poparł minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński, zachęcając posła do przyjęcia wyzwania.
  • Czy testy sprawnościowe dla kobiet chcących służyć w policji wyglądają inaczej niż mężczyzn? Czy obowiązują inne progi punktowe? Tłumaczymy to poniżej.
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Sprawa jest pokłosiem tego, jak Sławomir Mentzen - prezes partii Nowa Nadzieja oraz współprzewodniczący Konfederacji - skomentował przyjęcie 65 kobiet do dolnośląskiej policji. Zamieścił na platformie X wideo, na którym widoczne są wizerunki policjantek. Drwiąco skomentował: „Od razu czuję się bezpieczniej. Gruzińskie gangi, weterani ukraińscy prosto z frontu już drżą ze strachu. Zorganizowana przestępczość po czymś takim się nie podniesie”. 

W rozmowie z Wirtualną Polską Sylwia Szary - była policjantka, przewodnicząca terenowego zarządu NSZZ Policjantów w Słubicach - na pytanie, czy zaprosiłaby Sławomira Mentzena na policyjne testy sprawnościowe, odpowiedziała: „Chętnie takie zorganizujemy. Jak najbardziej, zaprosiłabym. Jeśli pan poseł chce, zapraszam na testy sprawnościowe”.

Kierwiński: Mam nadzieję, że poseł Mentzen nie wymięknie

Dziś o poranku zaproszenie dla Sławomira Mentzena na testy sprawnościowe skomentował szef MSWiA Marcin Kierwiński. 

Mam nadzieję, że poseł Mentzen nie wymięknie i przyjmie zaproszenie od policjantek na wspólne testy sprawnościowe? W necie macho, a w realu...? - napisał minister Kierwiński.

„Czy was już naprawdę do reszty pogięło w tej Konfederacji?”

Ironiczne nagranie Sławomira Mentzena wywołało lawinę krytyki. Wczoraj do kobiet głosujących lub chcących głosować na Konfederację zwrócił się marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty: „Przemyślcie takie słowa i wiedzcie, co wasz lider i przywódca o was myśli. Niezauważanie przez ortodoksyjną prawicę roli kobiet oraz widzenie kobiet przez rolę przedmiotową wobec mężczyzny jest po prostu skandalem”

Karolina Gałecka, rzeczniczka MSWiA napisała wcześniej: „Te kobiety, z których Pan szydzi, narażają życie i chronią ludzi, w tym Pana. Pan nosi garnitur i przynosi wstyd. Różnica klas”. „Czy was już naprawdę do reszty pogięło w tej Konfederacji?” - tak do nagrania odniosła się Polska 2050. Europoseł Lewicy Krzysztof Śmiszek napisał: „Jak myślicie? Jakie kompleksy leczy sobie patoprawica, wyśmiewając kobiety w służbach mundurowych?”. „Duma!” - tak z kolei zdjęcie policjantek podpisał premier Donald Tusk.

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Test sprawności fizycznej jest dokładnie taki sam dla kobiet i dla mężczyzn

Zarówno mężczyźni, jak i kobiety ubiegające się o przyjęcie do służby muszą wykonać takie same zadania w czasie testów oraz zdobyć taką samą liczbę punktów. Test składa się z czterech prób sprawnościowych przeprowadzonych w jednym dniu i jest to:

  • rzut oburącz zza głowy do przodu piłką lekarską o ciężarze 3 kg - ta próba zostanie zaliczona pozytywnie, jeżeli osiągniesz odległość 4,5 m lub więcej,
  • siady z leżenia na plecach w czasie 30 sekund - pozytywny wynik uzyskasz wykonując minimum 14 powtórzeń, 
  • bieg ze zmianą kierunku - aby zaliczyć pozytywnie tę próbę, musisz ją wykonać w czasie 33 sekund lub szybciej, 
  • bieg z obieganiem stojaków w czasie 90 sekund - uzyskasz pozytywny wynik, jeśli wykonasz co najmniej 19 powtórzeń. 

Z pełnym regulaminem można zapoznać się tutaj.


Źródło: RMF24
Tagi: policja Sławomir Mentzen Marcin Kierwiński
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