​Z 13 miliardów złotych, jakie rząd zamierza przeznaczyć na modernizację służb mundurowych, ponad połowa tej kwoty trafi do policji - poinformował resort Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Projekt, który ma być realizowany w latach 2026-2029, wkrótce trafi na Radę Ministrów. Został w poniedziałek przedstawiony na Stałym Komitecie Rady Ministrów, a następnie przyjęty do prac rządu. Kolejnym krokiem będzie rozpatrzenie projektu przez Radę Ministrów na posiedzeniu 23 września 2025 roku.

Święto policji - zdjęcie poglądowe / Darek Delmanowicz / PAP

W latach 2026-2029 rząd przeznaczy 11,4 miliarda złotych na zakupy sprzętu, środki łączności, uzbrojenie i inwestycje budowlane.

Rząd dotuje służby. MSWiA przekazała szczegóły

Ma dzięki temu powstać ponad 100 nowych komend policji i Państwowej Straży Pożarnej, kilkadziesiąt budynków zostanie zmodernizowanych. Do służb trafią nowe pojazdy, broń i wyposażenie funkcjonariuszy. Budżet modernizacji to 13 miliardów złotych, z czego 7,3 miliarda złotych przeznaczone będzie dla policji. Wskazane przez resort inwestycje obejmą budowę nowych i remonty istniejących komend, modernizację floty, zakup nowoczesnej broni krótkiej, dodatkowe etaty.

Dofinansowana zostanie także straż graniczna, która otrzyma 2,7 mld zł na system radarowego nadzoru granicy morskiej, zakup śmigłowców, modernizację Centralnego Węzła Teleinformatycznego, nowe etaty. Z kolei do Państwowej Straży Pożarnej trafi 2,4 mld zł, które zostaną przeznaczone na budowę nowych strażnic, zakup nowoczesnych wozów ratowniczo-gaśniczych, trenażery szkoleniowe.

Służba Ochrony Państwa otrzyma natomiast 482 mln zł na nową infrastrukturę szkoleniową, zakup pojazdów i sprzętu specjalistycznego. W całym programie 11 mld zł jest przeznaczone na inwestycje rzeczowe, ponad dwa razy więcej niż w ramach poprzedniej modernizacji. Resort spraw wewnętrznych i administracji przypomniał także, że wkrótce ruszy nowe świadczenie mieszkaniowe - do 1800 zł miesięcznie, które będzie wypłacane z wyrównaniem od lipca 2025 r. Rocznie rząd przeznaczy na ten cel niemal 2,5 mld zł. "Nowoczesny sprzęt, nowe pojazdy, remonty komisariatów i wyższe płace sprawiają, że mundur znów staje się wyborem atrakcyjnym oraz prestiżowym. Do służby wstąpiło już kilka tysięcy nowych policjantów" - brzmi fragment komunikatu.

Inwestycja w szkolnictwo. Chodzi o klasy o profilu mundurowym

Resort zaznaczył, że nowym rozwiązaniem są klasy o profilu mundurowym w liceach i technikach. MSWiA wydało ponad 230 zezwoleń na prowadzenie takich klas. Uczniowie mają zajęcia prowadzone we współpracy ze służbami, a absolwenci zyskają ułatwienia w rekrutacji - m.in. zwolnienia z części egzaminów i pierwszeństwo w przyjęciach do Policji i Straży Granicznej.

Przekazał też, że powołany został także specjalny Zespół ds. poprawy warunków służby, w którym uczestniczą związki zawodowe. Trwa praca nad projektem Karty rodziny mundurowej, która zapewni dodatkowe wsparcie funkcjonariuszom i ich bliskim.