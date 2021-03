Chcesz latać dronem? Musisz przejść szkolenie i zdać egzamin. Od początku 2021 roku na terenie całej Unii Europejskiej obowiązuje nowe prawo. Co dokładnei się zmienia? Specjalnie dla RMF FM wyjaśnia egzaminator LKE (Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej) Janusz Szczuczko.

Rozmowa z egzaminatorem LKE Januszem Szczuczko, cz. I Jacek Skóra / RMF FM

Rozmowa z egzaminatorem LKE Januszem Szczuczko, cz. II Jacek Skóra / RMF FM

Rozmowa z egzaminatorem LKE Januszem Szczuczko, cz. III Jacek Skóra / RMF FM

Klasa OTWARTA

Od 01 stycznia 2021 roku został wprowadzony nowy podział wykonywania operacji UAV. Bezzałogowe statki powietrzne zostały podzielone - ze względu na możliwość wykonywania operacji powietrznych a także nowe przedziały masowe na :

klasę OTWARTĄ

klasę SZCZEGÓLNĄ

CERTYFIKOWANĄ

Klasa OTWARTA charakteryzuje się tym iż PILOCI (we wszystkich kategoriach został wprowadzony podział na OPERATORÓW i PILOTÓW) mogą poruszać się SP o masie do 25 kg, do wysokości 120 m nad terenem. Ponadto muszą zachować odpowiednie odległości od zabudowań, osób aby wykonywanie lotów było maksymalnie bezpieczne.

A1: W lotach BSP w przedziale wagowym 250 g-900 g będzie można wykonywać loty w których dopuszcza się przypadkowy przelot nad osobami postronnymi, ale przelot taki musi zostać skrócony do minimum - loty nad zgromadzeniami osób są zabronione. Kategoria OTWARTA zawiera w sobie trzy podkategorie: A1,A2,A3. Piloci chcący wykonywać loty w tej kategorii są zobligowani do odbycia szkolenia on-line kończącego się egzaminem na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Wymagana jest rejestracja (jeżeli BSP posiada czujnik do zbierania danych) oraz szkolenie on-line.

A2: W lotach w tej kategorii musimy zachować odległość min. 30m od ludzi (lub 5m jeżeli BSP posiada tzw. Tryb niskiej prędkości, tj. <3m/s), waga sprzętu w tej kategorii <4kg. Pilot kategorii A2 musi odbyć szkolenie on- line na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego a także w Ośrodku szkoleniowym w zakresie:

1. Technicznych i operacyjnych środków ograniczających ryzyko na ziemi i w powietrzu

2. Osiągów bezzałogowego systemu powietrznego w locie

3. Meteorologii

A3: W lotach wykonywanych w podkategorii A3 musimy zachować 150m odległości od ludzi i terenów zaludnionych, waga platformy latającej do 25kg. Pilot tej kategorii jest zobowiązany do odbycia szkolenia on-line na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego zakończonego egzaminem.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA KATEGORII OTWARTEJ:

1. Wykonywanie lotów w zasięgu wzroku (dawny VLOS)

2. Maksymalna odległość od ziemi 120m

3. Masa BSP <25kg

4. Każdy jest zobligowany do założenia profilu Operatora i Pilota, link: https://drony.ulc.gov.pl/

Szczegółowe informacje na ten temat znajdziecie Państwo na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego pod linkiem: https://ulc.gov.pl/pl/drony/kategoria-otwarta-informacje



Klasa SZCZEGÓLNA charakteryzuje się tym iż PILOCI mogą poruszać się SP o masie do 25 kg, do wysokości 120 m nad terenem a operacje wykonywane przez nich nie mieszczą się w kategorii OTWARTEJ. Oczywiście niesie to ze sobą większe ryzyko operacji, możliwe jest też wykonywanie lotów BVLOS. Piloci UAV poruszający się w przestrzeni powietrznej w tej kategorii muszą odbyć szkolenie w Ośrodku szkoleniowym, tam też muszą zdać egzamin kończący szkolenie. Wyróżniamy dwa główne scenariusze (warunki) wykonywania lotów:

STS-01: są to operacje wykonywane w zasięgu wzroku (VLOS), do wysokości 120m w środowisku zaludnionym

STS-02: są to operacje wykonywane poza zasięgiem widoczności wzrokowej (BVLOS) w odległości nie większej niż 2 km od Pilota, z wykorzystaniem Obserwatora przestrzeni powietrznej. Lot możemy wykonać do wysokości 120m nad słabo zaludnionym terenem.

Na dzień dzisiejszy przez okres 2 lat (do 31.12.2022r.), możemy korzystać ze scenariuszy narodowych, tzw. NSTS-ów. Zostały one opisane w Wytycznych Prezesa ULC nr 15-23:

NSTS-01: http://edziennik.ulc.gov.pl/legalact/2020/69/

NSTS-02: http://edziennik.ulc.gov.pl/legalact/2020/70/

NSTS-03: http://edziennik.ulc.gov.pl/legalact/2020/71/

NSTS-04: http://edziennik.ulc.gov.pl/legalact/2020/72/

NSTS-05: http://edziennik.ulc.gov.pl/legalact/2020/73/

NSTS-06: http://edziennik.ulc.gov.pl/legalact/2020/74/

NSTS-07: http://edziennik.ulc.gov.pl/legalact/2020/75/

NSTS-08: http://edziennik.ulc.gov.pl/legalact/2020/76/

NSTS-09: http://edziennik.ulc.gov.pl/legalact/2020/77/

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA KATEGORII SZCZEGÓLNEJ:

1. Wykonywanie lotów w zasięgu wzroku i poza zasięgiem wzroku (dawny VLOS i BVLOS)

2. Maksymalna odległość od ziemi 120m

3. Masa BSP <25kg

4. Każdy jest zobligowany do założenia profilu Operatora i Pilota, link: https://drony.ulc.gov.pl/

Szczegółowe informacje na ten temat znajdziecie Państwo na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego pod linkiem: https://ulc.gov.pl/pl/drony/kategoria-szczegolna/5299-kategoria-szczegolna