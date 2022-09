W wakacje Fundacja BRDA zorganizowała zbiórkę okien dla naszych wschodnich sąsiadów. Mają one posłużyć do naprawy zniszczonych w czasie wojny budynków.

Okna z Polski trafiły m.in. do szkoły w Hostomelu / BRDA /

O pomyśle na całą akcję w RMF FM mówiliśmy już w lipcu. Wtedy też Fundacja BRDA ogłosiła zbiórkę nowych i używanych okien.

Łącznie udało się zebrać 629 okien. Pochodzą one głównie od osób prywatnych oraz producentów. W środę do magazynu w Kijowie dotarł pierwszy transport z oknami z Polski.

Część zebranych okien trafiła już na Ukrainę / BRDA /

Najdalej najprawdopodobniej pojadą do obwodu czernichowskiego, bo tam jest organizacja społeczna, z którą współpracujemy. Większość będzie jednak wykorzystane w obwodzie kijowskim, w Buczy, w Irpieniu i w Hostomelu. 23 okna już zostały zainstalowane w szkole w Hostomelu, której remont właśnie się kończy. Więc dzieciaki, które właśnie wracają z zielonej szkoły, będą mogły uczyć się już w bezpiecznej i ciepłej szkole - wyjaśnia organizatorka akcji, Zofia Jaworowska.

Teraz szykowany jest kolejny transport.

W ten weekend razem z wolontariuszami pakujemy kolejną partię okien. Ta druga połowa mamy nadzieje, że już w przyszłym tygodniu pojedzie do Ukrainy. Ponieważ średnio w jednym domu potrzebnych jest około 10-15 okien, to liczymy na to że łącznie na zimę uda się zabezpieczyć kilkadziesiąt domów - dodaje Jaworowska.

Fundacja wciąż zbiera środki na zorganizowanie kolejnego transportu. Pieniądze można wpłacać tutaj.

Fundacja wciąż zbiera środki na zorganizowanie kolejnego transportu / BRDA /