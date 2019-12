Do 15 lat więzienia grozi 39-letniemu mężczyźnie, podejrzanemu o próbę zgwałcenia w nocy z piątku na sobotę w Malborku (Pomorskie) 13-letniego chłopca oraz dopuszczenia się wobec niego innej czynności seksualnej.

O postawieniu zarzutów mężczyźnie poinformowała w poniedziałek rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Grażyna Wawryniuk.



Pokrzywdzony to 13-letni chłopiec. Uczestniczył w imprezie sportowej, która odbywała się na terenie Malborka. Do zdarzenia doszło w nocy z 6 na 7 grudnia w miejscu, w którym chłopiec wraz z innymi uczestnikami nocował - dodała Wawryniuk.



Prokuratura postawiła 39-letniemu mężczyźnie zarzut "usiłowania doprowadzenia przemocą małoletniego pokrzywdzonego do obcowania płciowego oraz dopuszczenia się wobec niego innej czynności seksualnej".



Według nieoficjalnych informacji ze źródeł zbliżonych do organów ścigania, 39-latek jest trenerem siatkówki.



Mężczyzna nie przyznał się do winy. Prokuratura wystąpiła do sądu o jego aresztowanie.