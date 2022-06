Dr Grzegorz Makowski ekspert Fundacji im. Stefana Batorego, który od lat zajmuje się problemami przejrzystości życia publicznego i korupcją, był gościem Bianki Mikołajewskiej w Popołudniowej rozmowie w RMF FM.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Wideo youtube

"Mam wrażenie, że od 2015 roku mamy do czynienia z inflacją afer. Zacząwszy od tzw. reform wymiaru sprawiedliwości, które same w sobie są korupcjogenne, nieustannie mamy jakąś nową aferę (...). Szczerze mówiąc, sam się gubię w tych aferach" - powiedział dr Grzegorz Makowski pytany przez Biankę Mikołajewską o to, czy można mówić o nasileniu patologii życia publicznego w ostatnich latach.

Gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM został zapytany o najnowsze medialne doniesienia, dotyczące wydawania przez jedną z warszawskich uczelni dyplomów MBA w przyspieszonym trybie. Miały one trafiać do obecnych członków rad nadzorczych Spółek Skarbu Państwa, związanych z partią rządzącą.

"Niestety mnie to nie dziwi, klientela zawsze się znajdzie" - stwierdził gość Bianki Mikołajewskiej.

"W 2019 roku wicerzecznik PiS otwarcie stwierdził, że w latach 2005-2007 próbowali rekrutować osoby do rad nadzorczych spółek z tzw. klucza merytorycznego, ale te kryteria się nie sprawdziły. W związku z tym rekrutowani są ludzie zbieżni w swoim myśleniu i działaniu z linią partii rządzącej" - dodał Makowski.