Zarzuty zabójstwa i usiłowania zabójstwa ze spowodowaniem ciężkich obrażeń ciała na zdrowiu usłyszał Stefan W., który w ubiegły poniedziałek we Florynce koło Nowego Sącza ostrym narzędziem zabił swoją matkę i ciężko ranił sąsiadkę. Mężczyzna trafił do aresztu – powiedział PAP w poniedziałek prokurator rejonowy w Gorlicach Tadeusz Cebo.

Zdjęcie ilustracyjne / Piotr Bułakowski / RMF FM

Stefanowi W. grozi dożywotnie więzienie.



Mężczyzna został przesłuchany, ale nie przyznał się do popełnienia tych przestępstw i odmówił składania jakichkolwiek wyjaśnień. Sąd Rejonowy w Gorlicach zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy. W sprawie będą powołani biegli, którzy stwierdzą jego ewentualną chorobę psychiczną oraz czy w chwili przestępstwa wiedział, co robi - powiedział prok. Cebo.



30-latek w poniedziałek 29 lipca najpierw zabił swoją 63-letnią matkę, a później poszedł do domu sąsiadów, gdzie ostrym narzędziem ranił w oczy swoją 78-letnią sąsiadkę.

Ciężko ranna kobieta została przetransportowana śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala.