RMF24

Rząd zdecydował o likwidacji stanowiska pełnomocnika ds. SAFE i powołaniu nowej funkcji – pełnomocnika ds. odporności państwa. Stanowisko to objęła wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Zmiana ma na celu wzmocnienie koordynacji działań na rzecz bezpieczeństwa i odporności Polski na zagrożenia.

W poniedziałek rząd ogłosił powołanie pełnomocnika ds. odporności państwa. Funkcję tę powierzono Magdalenie Sobkowiak-Czarneckiej, obecnej wiceminister obrony narodowej. Nowe stanowisko zastępuje dotychczasowego pełnomocnika ds. SAFE, którego zadania zostaną włączone w zakres obowiązków nowego pełnomocnika.

Nową pełnomocniczką rządu do spraw wzmocnienia odporności państwa będzie właśnie pani minister Sobkowiak-Czarnecka, która przestaje pełnić funkcję pełnomocnika rządu do spraw wdrażania instrumentu SAFE. Jest to związane z przejściem do kolejnego etapu - poinformował rzecznik rządu Adam Szłapka na konferencji prasowej.

Zapewnił, że Sobkowiak-Czarnecka jest osobą, która „wszystkie projekty dowozi perfekcyjnie”.

Nowe zadania Sobkowiak-Czarneckiej

Zmiana ma na celu lepszą koordynację działań związanych z bezpieczeństwem narodowym oraz zwiększenie odporności państwa na różnego rodzaju zagrożenia, zarówno militarne, jak i niemilitarne. Rząd podkreśla, że nowa funkcja pozwoli na skuteczniejsze reagowanie na wyzwania związane z bezpieczeństwem Polski.

Do zadań pełnomocnika ds. odporności państwa należeć będzie m.in. opracowywanie strategii wzmacniania odporności kraju, koordynacja działań międzyresortowych oraz współpraca z instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, jako osoba z doświadczeniem w Ministerstwie Obrony Narodowej, ma zapewnić profesjonalizm i skuteczność w realizacji nowych zadań.

Kim jest Magdalena Sobkowiak-Czarnecka?

Magdalena Sobkowiak-Czarnecka urodziła się 20 maja 1984 roku w Poznaniu. Jest absolwentką gospodarki światowej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, ukończyła także studia podyplomowe z dyplomacji w Collegium Civitas oraz studia doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej. Swoje kompetencje rozwijała również na kursach dziennikarstwa multimedialnego agencji Reuters w Londynie, w Szkole Liderów Politycznych, Leadership Academy for Poland (we współpracy z Harvard Kennedy School) oraz CEU Democracy Institute Leadership Academy w Budapeszcie.

W latach 2016-2018 pracowała w Komisji Europejskiej w Brukseli, gdzie specjalizowała się w tematach gospodarczych, polityce obronnej i kosmicznej. Wcześniej była korespondentką „Wiadomości” TVP w Brukseli, reporterką „Panoramy” TVP2 oraz „Wydarzeń” Polsatu, relacjonując m.in. wybory w USA, zamachy terrorystyczne w Paryżu i Brukseli, unijne szczyty oraz Brexit.

Od 2019 do 2023 roku kierowała zespołem doradców Władysława Kosiniaka-Kamysza, a w 2020 roku była szefową sztabu w jego kampanii prezydenckiej.

Sobkowiak-Czarnecka jest prelegentką na międzynarodowych konferencjach, członkinią Rady Programowej Forum Ekonomicznego w Karpaczu oraz ekspertką projektu Team Europe Direct, zajmującego się edukacją ekspercką dotyczącą Unii Europejskiej w Polsce. Założyła także ogólnopolskie stowarzyszenie „Kobiety w Centrum”, promujące równouprawnienie.

4 stycznia 2024 roku została powołana na stanowisko podsekretarza stanu w pionie ds. Unii Europejskiej. W październiku 2025 roku objęła funkcję Pełnomocnika Rządu do spraw Instrumentu na rzecz Zwiększenia Bezpieczeństwa Europy, a obecnie pełni funkcję pełnomocnika ds. odporności państwa.



