Od ceremonii powitania na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego rozpoczęła się w poniedziałek w południe oficjalna dwudniowa wizyta prezydenta Francji Emmanuela Macrona w Polsce. Macron spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą, premierem Mateuszem Morawieckim oraz marszałkami Sejmu i Senatu. Wizyta prezydenta Francji Emmanuela Macrona ma dla nas ogromne znaczenie i głęboko wierzę, że stanowi przełom w relacjach polsko-francuskich - mówił w poniedziałek prezydent Andrzej Duda na wspólnej konferencji z prezydentem Francji w Warszawie.

Prezydent RP Andrzej Duda (P) oraz prezydent Francji Emmanuel Macron (L) podczas ceremonii oficjalnego powitania na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego



Szefowie MSZ Polski i Francji w obecności prezydentów obu krajów podpisali w Warszawie program współpracy polsko-francuskiego partnerstwa strategicznego. Natomiast szefowie polskiego resortu cyfryzacji i francuskiego spraw zagranicznych podpisali deklarację intencji między rządami Francji i Polski na rzecz wzmocnienia współpracy w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Wizyta prezydenta Francji stanowi przełom w relacjach polsko-francuskich, w szczególności poprzez podpisanie programu współpracy - mówił prezydent Andrzej Duda, witając prezydenta Francji.

Nie mamy wątpliwości, że UE będzie musiała w jakimś sensie nabrać nowego kształtu, że opuszczenie UE przez Wielką Brytanię oznacza pewne nowe rozdanie i nowe otwarcie; role w UE będą musiały zostać w jakimś sensie poukładane na nowo - odniósł się Andrzej Duda do piątkowego brexitu .

Jako przełom określił podpisanie deklaracji przez szefów MSZ, co - jak dodał - jest wypełnieniem deklaracji o strategicznej współpracy podpisanej w maju 2008 r. Prezydent podkreślał również, że podpisana deklaracja reguluje współpracę w bardzo wielu obszarach, w tym w obszarze militarnym, politycznym, gospodarczym.

Prezydent RP Andrzej Duda (P), prezydent Francji Emmanuel Macron (L), minister spraw zagranicznych Francji Jean-Yves Le Drian (2L) oraz minister cyfryzacji Marek Zagórski (2P) w Pałacu Prezydenckim w Warszawie

Emmanuel Macron: Musimy scalić nasze przymierze

Otwiera się nowa epoka po brexicie, musimy scalić nasze przymierze, byśmy mogli funkcjonować w niepewnym świecie - mówił prezydent Francji Emmanuel Macron. Podkreślał, że to jego pierwsza wizyta jako prezydenta Francji w Polsce i pierwsza w tym roku wizyta europejska.

Prezydent Francji Emmanuel Macron podczas spotkania z przedstawicielami mediów w Pałacu Prezydenckim

Macron nawiązał również do podpisanej przed konferencją przez szefów MSZ: Polski - Jacka Czaputowicza i Francji - Jacques-Yves'a Le-Driana programu współpracy polsko-francuskiego partnerstwa strategicznego. To ważne dokumenty, ponieważ ponad 12 lat po podpisaniu poprzedniego dokumentu wyznaczamy kierunki współpracy strategicznej w zakresie cyberbezpieczeństwa, klimatu, bezpieczeństwa energetycznego, gospodarki, ten dokumenty wyznacza wspólny kierunek działania - dodał prezydent Francji.

Macron stwierdził, że Polska i Francja mają wiele wspólnych projektów ponieważ "staje przed nami wiele wyzwań". "Chciałbym, żeby ta wizyta była punktem zwrotnym w naszej wspólnej europejskiej roli" - mówił prezydent Francji w kontekście wyzwań wymieniając m.in. sprawy klimatu. Wyraził też nadzieję, że "nasz dialog będzie kontynuowany w duchu wzajemnego zrozumienia, przejrzystości i szczerości". Aby pogłębić naszą współpracę chciałbym zaproponować, by w najbliższych miesiącach odbył się szczyt Trójkąta Weimarskiego, w którym weźmie również udział kanclerz Niemiec (Angela Merkel), ponieważ na naszych barkach spoczywa kluczowa odpowiedzialność za Europę - oświadczył Macron.

Współpraca dwustronna wykazuje, że nasze państwa są bliższe, niż by się wydawało - mówił w poniedziałek w Warszawie prezydent Francji Emmanuel Macron.



Zaznaczył jednocześnie, że jest przekonany, iż w ramach współpracy polsko-francuskiej można zrobić jeszcze więcej w dziedzinach energetyki, cyberbezpieczeństwa, współpracy przemysłowej, bezpieczeństwa i obrony. Przed nami jeszcze dużo pracy - zauważył Macron. Francuski prezydent wskazał na kwestie przemysłowe, energetyczne. Francja może tutaj udzielić wsparcia Polsce - zadeklarował.

Macron: Wyraziłem zaniepokojenie związane z reformami

W rozmowie z prezydentem Andrzejem Dudą wyraziłem zaniepokojenie związane z wprowadzanymi obecnie reformami wymiaru sprawiedliwości. Chciałbym, by w najbliższych tygodniach wzmógł się dialog z Komisją Europejską. Wiem bowiem, że w Polsce - co pokazuje jej historia - głęboko zakorzenione są wartości wolności i sprawiedliwości - mówił Macron, odnosząc się do publicznej dyskusji na temat reform w polskim wymiarze sprawiedliwości.



Jak dodał, Polska jest państwem głęboko europejskim, a Polacy są jednym z najbardziej proeuropejskich narodów na kontynencie. Myślę, że jest to duża siła i, myślę, wszyscy musimy i możemy z niej skorzystać - mówił.

"Rola Francji w UE po dokonaniu się brexitu bez wątpienia ogromnie wzrasta" - podkreślił Andrzej Duda X-news

Macron o działaniach NATO: Trzeba zwiększyć możliwości obronne, wzmocnić koordynację strategiczną i operacyjną

Macron komentował również podczas wizyty w Polsce działania NATO, jak zaznaczył, sojusz Północnoatlantycki - aby zachować wiarygodność - musi określić jasne priorytety strategiczne. Żeby NATO zwiększyło swoją skuteczność, musi znacznie zwiększyć udział Europejczyków w obronności. Tego wymagają od nas Amerykanie i tego musimy wymagać od samych siebie - stwierdził francuski przywódca.



Jaką wiarygodność będzie miała Europa, jeśli nie będzie w stanie bronić swoich obywateli? Jakim poparciem może cieszyć się NATO, jeśli każdego dnia nasz amerykański partner musi nam przypominać: musicie państwo płacić za własną obronę, musicie inwestować w obronność również państwa granic - pytał Macron.



Podkreślał, że potrzebne jest zwiększenie wydatków na obronność tak, jak robi to Francja. Zwiększyć możliwości obronne, wzmocnić koordynację strategiczną i operacyjną. To jest właśnie obronność europejska. Musimy być godnymi, zaufanymi partnerami - akcentował.

Pierwsza wizyta prezydenta Francji w Polsce

To pierwsza wizyta prezydenta Macrona w Polsce. Prezydentowi towarzyszą ministrowie: gospodarki i finansów Bruno Le Maire, minister ds. sił zbrojnych Florence Parly, minister ds. transformacji ekologicznej Elizabeth Borne. Polska będzie 21. krajem z 27 krajów UE odwiedzonym przez prezydenta Macrona.

Samolot z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem wylądował w poniedziałek przed południem na warszawskim Lotnisku Chopina. "Bienvenue, Monsieur Le President! Samolot z prezydentem Francji wylądował przed chwilą na @ChopinAirport. @Emmanuel Macron rozpoczyna oficjalną wizytę w Polsce" - czytamy na Twitterze Lotniska Chopina.

Wizyta rozpoczęła się z kilkudziesięciominutowym opóźnieniem. Ceremonia powitania Macrona planowana była początkowo na godz. 11.20.



Po ceremonii powitania prezydenci Polski i Francji odbyli rozmowy "w cztery oczy". Później odbyły się rozmowy plenarne pod przewodnictwem obu prezydentów, w których wzięli również udział szefowie resortów obrony obu krajów: Mariusz Błaszczak i Florence Parly oraz szefowie dyplomacji: Jacek Czaputowicz i Jean-Yves Le Drian.



Prezydent RP Andrzej Duda (3P) oraz prezydent Francji Emmanuel Macron (5L), minister obrony Narodowej Mariusz Błaszczak (2P), szef gabinetu prezydenta RP Krzysztof Szczerski (P), minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz (4P), szefowa Kancelarii Prezydenta RP Halina Szymańska (5P), szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch (6P) podczas rozmów delegacji pod przewodnictwem prezydentów w Pałacu Prezydenckim

Po południu Macron spotka się z premierem Mateuszem Morawieckim w kancelarii premiera, gdzie zaplanowane są także rozmowy międzyresortowe obu stron.

W planach prezydenta Francji spotkanie z marszałkami Sejmu i Senatu

Prezydent Francji będzie w poniedziałek w Warszawie rozmawiał również z marszałek Sejmu Elżbietą Witek oraz marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim. Wieczorem Macron w ambasadzie Francji w Warszawie spotka się ze społecznością francuską oraz polskimi intelektualistami i środowiskami kulturalnymi, m.in. z Adamem Michnikiem, Agnieszką Holland, Marianem Turskim oraz Pawłem Pawlikowskim.



Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski wśród tematów rozmów prezydentów obu krajów wymienił NATO, relacje z Ukrainą, przyszłość Trójkąta Weimarskiego, a także politykę rozszerzenia UE i NATO. Ocenił, że wizyta Marona to dobry moment, żeby uruchomić pogłębiony dialog polsko-francuski po - jak dodał - "latach pewnego marazmu".



To jest wizyta wagi ciężkiej, to są tematy wagi ciężkiej. Rola Paryża, Warszawy, Berlina i innych stolic europejskich w najbliższym czasie będzie kluczowa w ogóle dla kierunków polityki na naszym kontynencie i polityki globalnej - powiedział Szczerski.

Czaputowicz: Wizyta Macrona przełomowa

Szef MSZ Czaputowicz jeszcze przed wizytą francuskiego prezydenta przyznał, że Francję i Polskę różni stosunek do Rosji, jednak wyraził nadzieję na dialog i pogłębienie relacji, a samą wizytę Macrona określił jako "przełomową".



Według rzecznika rządu Piotra Müllera wśród tematów rozmów prezydenta Francji i premiera Morawieckiego znajdą się: budżet unijny, polityka klimatyczna, polityka rolna, koleje dużych prędkości czy zainteresowanie Francji w budowie elektrowni atomowej w Polsce. Müller nie wykluczył, że Macron może podnieść również temat reform wymiaru sprawiedliwości w Polsce.



We wtorek, drugiego dnia wizyty, prezydent Francji uda się do Krakowa, gdzie zwiedzi Zamek Królewski na Wawelu oraz wygłosi wykład na Uniwersytecie Jagiellońskim na temat historycznych i obecnych relacji polsko-francuskich, a także swojej wizji przyszłości Unii Europejskiej.