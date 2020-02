W czasie rozpoczynającej się wizyty w naszym kraju Emmanuel Macron będzie nakłaniał polskie władze do wzięcia udziału we francuskiej interwencji zbrojnej Barkhane przeciwko dżihadystom w rejonie Sahelu w Afryce. Prezydent Francji będzie chciał to powiązać z wewnątrzunijnym sporem wokół masowego przyjmowania afrykańskich imigrantów - dowiedział się paryski korespondent RMF FM Marek Gladysz.

