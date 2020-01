Policja szuka kierowcy citroena, który na drodze krajowej numer 22 w pobliżu Żabczyna w Lubuskiem zatrzymał się i ruszył z łomem w ręku w kierunku innego kierowcy. Ten - uciekając - wjechał na przeciwległy pas i zderzył się z pojazdem nadjeżdżającym z naprzeciwka.

Zdj. ilustracyjne / Darek Delmanowicz / PAP

Kierowca citroena odjechał z miejsca zdarzenia. To on miał najpierw popędzać kierującego volkswagenem, za którym jechał, a potem go wyprzedzić i zmusić do zatrzymania. Następnie wyszedł z auta z łomem w ręku i ruszył w kierunku volkswagena. Jego kierowca przestraszył się, ominął agresora i zjechał na przeciwny pas, na którym zderzył się z mercedesem.

W wyniku zderzenia pojazdów poszkodowany został kierowca mercedesa. Trafił na badania do szpitala w Kostrzynie nad Odrą.



Kierowca citrena jest poszukiwany przez policjantów.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Porsche wjechało w przystanek w Gdańsku. Kierowca i pasażer uciekli