W czternastu miejscowościach na terenie gminy Kurów w Lubelskiem woda nie nadaje się do spożycia. Inspektor sanitarny w Puławach poinformował, że nie można jej używać nawet do mycia. Mieszkańcy prawdopodobnie będą zaopatrywani ze strażackich cystern.

Problem dotyczy 14 miejscowości: Kurów, Barłogi, Bronisławka, Brzozowa Gać, Dęba, Józefów, Kłoda, Łąkoć, Olesin, Płonki, Posiołek, Szumów, Wólka Nowodworska i Zastawie.

W próbkach wykryto obecność Escherichia coli, enterokoków oraz bakterii grupy coli.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Puławach poinformował, że woda we wskazanych miejscowościach "nie może być przeznaczona do picia, przygotowywania posiłków, mycia naczyń, owoców i warzyw oraz utrzymywania higieny osobistej". Wskazał, że woda z kranu może być jedynie użyta do spłukiwania toalet.

/ Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Puławach / Internet

Inspektor poprosił mieszkańców, którzy dostali informację o skażeniu, aby przekazali ją sąsiadom. Problem może dotyczyć kilku tysięcy odbiorców.

Woda zdatna do spożycia prawdopodobnie będzie dostarczana strażackimi cysternami. Pomoc organizuje Urząd Gminy w Kurowie.