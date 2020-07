Policja ustala okoliczności tragicznego wypadku w miejscowości Kobylany (Lubelskie), w którym podczas pracy poniósł śmierć pracownik firmy przeładunkowej. Mężczyznę uderzyło koło zerwane z maszyny służącej do przewożenia kontenerów kolejowych.

Miejsce wypadku / Lubelska Policja / Policja

Jak poinformowała we wtorek Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie, do wypadku doszło w poniedziałek.



"35-letni mechanik firmy przeładunkowej wezwany został do wymiany koła w maszynie służącej do podnoszenia i przewożenia kontenerów kolejowych. Po odkręceniu większości śrub mocujących koło do bębna osi, nastąpiło urwanie elementów metalowych, siła wyrzutu była tak duża, że spowodowała rozrzucenie części układu na odległość 40-60 m" - głosi komunikat.



Wyrzucone zerwane koło uderzyło w pracownika. 35-latek poniósł śmierć na miejscu. "Ciało zostało zabezpieczone celem przeprowadzenia sekcji zwłok" - podała policja.



Czynności na miejscu wypadku wykonywane były przy udziale Państwowej Inspekcji Pracy i pod nadzorem prokuratora. Policjanci ustalają wszystkie okoliczności i przyczyny tego tragicznego zdarzenia.