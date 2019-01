​Przewodniczący zarządu głównego, Łowczy Krajowy Piotr Jenoch złożył na ręce ministra środowiska rezygnację ze stanowiska - poinformował Polski Związek Łowiecki. Resort środowiska podał, że minister tę dymisję przyjął.

Zdj. ilustracyjne / Barbara Gindl / PAP

Przyjęcie rezygnacji Jenocha przez ministra środowiska Henryka Kowalczyka potwierdził rzecznik tego resortu Aleksander Brzózka. Nie wyjawił jednak powodu rezygnacji. Poinformował, że teraz resort czeka na zgłoszenie przez Naczelną Radę Łowiecką kandydatur na to stanowisko. Minister wybierze jednego z trzech kandydatów.

Naczelna Rada Łowiecka to najważniejszy organ PZŁ, który wyłania kandydatów na przewodniczącego związku.

Także rzeczniczka PZŁ Paulina Marzęcka nie wyjaśniła powodu rezygnacji Jenocha.

W związku z bezprecedensowymi naciskami na ministra środowiska związanymi z ASF, o odwołanie Piotra Jenocha z funkcji Łowczego Krajowego, informujemy, że 23 stycznia pan Piotr Jenoch złożył na ręce ministra środowiska rezygnację ze stanowiska Łowczego Krajowego - czytamy w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej PZŁ.

PZŁ poinformował, że "podczas dzisiejszego, porannego spotkania z Ministrem Środowiskiem Henrykiem Kowalczykiem, Łowczy Krajowy Piotr Jenoch został poproszony o złożenie rezygnacji, co w przypadku jej braku miało skutkować odwołaniem Łowczego przez ministra".

Według relacji ministra Henryka Kowalczyka, prezes Naczelnej Rady Łowieckiej Rafał Malec poinformował go o braku możliwości współpracy z zarządem głównym Polskiego Związku Łowieckiego. Wypowiedź pana Prezesa Rafała Malca zaskakuje w obliczu jego publicznej deklaracji, złożonej członkom Naczelnej Rady Łowieckiej na posiedzeniu 3 stycznia 2019 roku, o woli dobrej współpracy z Zarządem Głównym dla dobra łowiectwa - napisano w komunikacie.

Jenoch będzie pełnić swoją funkcję do 15 lutego, by dokończyć przygotowania do zaplanowanego na 16 lutego Krajowego Zjazdu Delegatów, podczas którego ma zostać uchwalony nowy statut Polskiego Związku Łowieckiego.

PZŁ w komunikacie podkreślił, że Jenoch "stał na straży dobrego imienia polskich myśliwych i Polskiego Związku Łowieckiego. Wprowadził istotne zmiany w sposobie zarządzania i funkcjonowania PZŁ, priorytetem stała się edukacja i promocja łowiectwa w społeczeństwie oraz obrona dotychczasowego dorobku kultury łowieckiej".

PZŁ zaznaczył, że "Łowczy Krajowy zlecił szeroko zakrojony audyt za lata ubiegłe, a po tym, jak audytorzy wskazali liczne nieprawidłowości mogące skutkować wielomilionowymi stratami dla PZŁ, Zarząd Główny PZL zdecydował o skierowaniu do prokuratury doniesienia o możliwości popełnienia przestępstwa. Postępowanie w tej sprawie zostało objęte szczególnym nadzorem Prokuratury Krajowej. Audyt w PZŁ jest kontynuowany".

Łowczy Krajowy jako priorytetowe podejmował również działania zgodne z rządową strategią walki z Afrykańskim Pomorem Świń. Zawsze jednak na pierwszym miejscu stawiając etykę łowiecką i konieczność jej przestrzegania w każdych warunkach, przez wszystkich myśliwych - napisano w komunikacie.

Jenoch pełnił funkcje Krajowego Łowczego od kwietnia 2018 roku. Zastąpił na tym stanowisku Lecha Blocha.