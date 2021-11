Województwo łódzkie jest czwarte w Polsce pod względem zużycia energii elektrycznej na jednego mieszkańca. To dane Głównego Urzędu Statystycznego.

Każdy mieszkaniec w Łódzkiem zużył w 2020 r. 4 838,45 kWh energii elektrycznej. Jest to czwarty (po województwach: opolskim, śląskim i mazowieckim) najwyższy wynik w kraju. Gospodarstwa domowe w województwie potrzebują mniej prądu niż domostwa w innych częściach kraju i pod względem zapotrzebowania na energię elektryczną Łódzkie zajmuje szóstą pozycję ze zużyciem na poziomie 1 959 GWh. To oznacza, że w domach w tym regionie zużywa się dwukrotnie mniej energii niż na Mazowszu. To ostatnie województwo jest obszarem, na którego terenie gospodarstwa domowe zużywają najwięcej prądu w Polsce (4 991 GWh).

W związku z rosnącymi cenami energii wiele osób zastanawia się, jak ją oszczędzać. Jakie proste rozwiązania warto wprowadzić w domu?

O tej porze roku znaczące zużycie energii elektrycznej generuje oświetlenie. Wystarczy pamiętać o gaszeniu świateł w pomieszczeniach, gdy z nich wychodzimy. Wymiana żarówek tradycyjnych, halogenowych i świetlówek na energooszczędne lub LED-owe to kolejny krok do oszczędności. Warto pamiętać, że w sprzedaży są żarówki energooszczędne, które potrzebują kilku minut, aby osiągnąć pełnię swojej mocy jasności i dlatego warto je stosować w pomieszczeniach, w których światło zapalamy na dłużej. LED-y lepiej sprawdzą się w łazience czy toalecie. Tradycyjna żarówka tylko ok. 5 proc. pobieranej energii przetwarza na światło, natomiast aż 95 proc. to strata, która pojawi się na rachunku za prąd.

Wśród urządzeń domowych, które są najbardziej energożerne, są: lodówka z zamrażarką, bojler elektryczny, pralka i ceramiczna kuchenka elektryczna.

Aby zmniejszyć zużycie prądu przez lodówkę, dbajmy o jej odpowiedni stan, czyli żeby nie była pokryta lodem w części chłodniczej, wkładajmy do środka potrawy ostudzone i nie otwierajmy drzwi na długo i często.

Zarówno lodówkę, jak i pralkę warto wymienić na nowsze, energooszczędne modele (jeśli tylko mamy takie możliwości finansowe). To będzie inwestycja w przyszłość i dla poprawy klimatu. W przypadku bojlera elektrycznego ważne jest, aby podgrzał nam wodę, którą wkrótce zużyjemy. Kuchenkę elektryczną doskonale i oszczędnie zastąpi kuchnia indukcyjna. Możemy też ograniczyć koszty gotowania, gdy garnki będą przykrywane, a w elektrycznym piekarniku równocześnie będziemy przyrządzać kilka potraw równocześnie.

Wiele urządzeń zostawionych na noc w trybie czuwania czy uśpienia (ze świecącą się czerwoną lampką) pobiera prąd. Lepiej je wyłączyć całkowicie - jeśli mamy taką możliwość. Sprawdzono, że takie urządzenia w trybie uśpienia, potrafią generować nawet 15 proc. swojego normalnego zużycia energii elektrycznej.

Ponieważ święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami, może warto pomyśleć o ekologii i ekonomii również w tym aspekcie. Światełka LED-owe na choince i jako dekoracja domu będą wyglądać równie efektownie, co świecące sznury diodowe. Część zewnętrznych dekoracji świątecznych również zaopatrzonych jest w panele solarne i nawet mniejsza ilość światła słonecznego zimą może wystarczyć na podświetlenie LED-owego łańcucha na balustradzie balkonu.