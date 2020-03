Samorządowcy i mieszkańcy z powiatu olkuskiego w Małopolsce oraz z samego Krakowa nie zgadzają się na zaproponowane warianty przebiegu nowych tras kolejowych do Centralnego Portu Komunikacyjnego. Ich zdaniem spowoduje to wyburzenie wielu zabudowań i negatywnie wpłynie na przyrodę. Jedna z propozycji to linia kolejowa, która miałaby przeciąć także Pustynię Błędowską oraz Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie oraz przez północ Krakowa.

