"Cieszmy się, że temu pokoleniu udała się rzecz nieprawdopodobna - bez wojny atomowej otworzyliśmy szansę dla świata" - powiedział były prezydent Lech Wałęsa, który w Gdańsku uczestniczył w debacie "30 lat polskiej demokracji". Debata jest częścią obchodów, które Europejskie Centrum Solidarności zorganizowało w związku z 30-leciem wyborów w czerwcu 1989 r.

Przemówienie w Gdańsku byłego prezydenta Lecha Wałęsy / Adam Warżawa / PAP

W Gdańsku oprócz Lecha Wałęsy są także m.in. byli prezydenci Bronisław Komorowski i Aleksander Kwaśniewski.



Cieszmy się, że temu pokoleniu udała się rzecz nieprawdopodobna - bez wojny atomowej otworzyliśmy szansę dla świata. Przekazaliśmy zwycięstwo demokracji i społeczeństwom, i to one teraz podejmują decyzje - podkreślił w przemówieniu Lech Wałęsa. Przez uczestników debaty został powitany owacją na stojąco. Nikt nie dawał nam szans, ale Polak potrafi. Potrafiliśmy (zwyciężyć) - dodał były prezydent Polski.



"Musieliśmy przewrócić Okrągły Stół"

Lech Wałęsa przypomniał również o podpisanym 17 sierpnia 1989 r. porozumieniu między ówczesnymi liderami Solidarności, Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego (ZSL) i Stronnictwa Demokratycznego (SD), które doprowadziło do powołania rządu Tadeusza Mazowieckiego. Ówczesny prezydent Wojciech Jaruzelski zgodził się na propozycję i zwolnił z misji tworzenia rządu nominowanego wcześniej na to stanowisko Czesława Kiszczaka. Musieliśmy przewrócić Okrągły Stół, zburzyć tamtą koalicję, wyłuskać organizacje, które dały nam większość - tłumaczył Lech Wałęsa.



Były prezydent przestrzegał m.in. przed demagogią i populizmem, oraz nierównościami społecznymi. Ani komunizm ani kapitalizm obecny nie pasuje na XXI wiek. Narody nie zgodzą się z takim podziałem majątku, jaki dziś jest i jaki miałby trwać dalej. Więc czeka nas coś podobnego do rewolucji październikowej, chyba że my usiądziemy do stołu razem z tymi, którzy mają ten majątek - dodał.

Podczas debaty głos zabrała także Zofia Romaszewska, która odczytała list od prezydenta Andrzeja Dudy, oraz inni byli działacze opozycji demokratycznej w PRL, w tym Bogdan Lis, Władysław Frasyniuk, Grażyna Staniszewska, Zbigniew Janas, Henryk Wujec i Ludwika Wujec.