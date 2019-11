Publiczne poniżanie, mobbing, a wręcz psychiczne znęcanie się nad podwładnymi - takie zarzuty względem metropolity gdańskiego abpa Sławoja Leszka Głódzia stawiają duchowni z Trójmiasta. O to, jaki faktycznie jest hierarchia, zapytaliśmy byłego prezydenta, Aleksandra Kwaśniewskiego, który miał z nim kontakt w czasie swojej prezydentury.

Abp Sławoj Leszek Głódź / Adam Warżawa / PAP

W czasach, gdy Kwaśniewski był głową państwa, abp Sławoj Leszek Głódź sprawował posługę jako biskup polowy Wojska Polskiego. Jakiś czas temu Jerzy Dziewulski, były milicjant i szef ochrony Aleksandra Kwaśniewskiego, oskarżył hierarchę, że podczas wyjazdu na Ukrainę to ówczesny biskup "upił" prezydenta. Twierdził, że polityk krył później duchownego - pisze pisze Interia.



Kwaśniewski jednak dobrze wspomina współpracę z hierarchą. Kiedy abp Sławoj Leszek Głódź kontaktował się ze mną, było to na bardzo wysokim poziomie kultury. Więc jeśli chodzi o moje osobiste doświadczenia, nie mogę powiedzieć złego słowa - powiedział Jakubowi Szczepańskiemu z Interii były prezydent .

Czy Głódź zostanie zdymisjonowany?

Po ostatnich oskarżeniach, część wiernych chce usunąć Głódzia z funkcji metropolity gdańskiego. Kwaśniewski jednak nie ma co do tego wątpliwości. Może i wierni wysyłają listy do Watykanu, ale sprawa jest przesądzona. Wiem, że abp Głódź chce zostać na swoim stanowisku do 75. roku życia i ani dnia dłużej. To więc sprawa kilku miesięcy. A jak znam Watykan, nie sądzę, żeby ktoś tam pośpiesznie podejmował jakieś decyzje - w rozmowie z Interią ocenił Kwaśniewski.