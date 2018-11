Policjanci zza biurek w województwie kujawsko-pomorskim wezwani do pomocy na ulicach. Jak dowiedział się reporter RMF FM - szef wojewódzkiego sztabu policji wysłał pismo z adnotacją "bardzo pilne" do kilku wydziałów, by funkcjonariusze pomogli w weekend zabezpieczać imprezy masowe.

Zdjęcie ilustracyjne /Piotr Bułakowski /RMF FM

