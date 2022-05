Blisko 30 proc. (dokładnie 27,7 proc.) biorących udział w sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej" uważa, że Donald Tusk powinien być wspólnym kandydatem opozycji na premiera.

Lider ugrupowania Polska 2050 Szymon Hołownia, przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk i współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty / Leszek Szymański / PAP/EPA

Gazeta omawiając wyniki sondażu w czwartkowym wydaniu zauważa, że przewodniczącego Platformy Obywatelskiej goni wiceprzewodniczący tej partii Rafał Trzaskowski, ale dystans do byłego szefa Rady Europejskiej jest bezpieczny. Na prezydenta stolicy wskazuje 16,3 proc. respondentów.



Na podium znalazł się jeszcze lider Polski 2050 Szymon Hołownia, którego w roli prezesa Rady Ministrów widzi 11,9 proc. badanych.



Poza podium jest Władysław Kosiniak-Kamysz (10,4 proc.), Radosław Sikorski (7,3 proc.), Adrian Zandberg (6,9 proc.), Robert Biedroń (5,9 proc.), Tomasz Siemoniak (3,8 proc.), Izabela Leszczyna (4,6 proc.), a 5,2 proc. ankietowanych wskazałoby innego kandydata.



Odpowiedzi ankietowanych były spontaniczne - respondenci samodzielnie wskazywali swoich faworytów.



Z sondażu "Rz" wynika, że największą popularnością cieszą się przedstawiciele PO, ale - jak zauważa gazeta - poparcie dla samego Tuska nie jest bardzo wysokie. Znacząco wyprzedza on konkurentów, ale jego poparcie prawie pokrywa się z poparciem dla Koalicji Obywatelskiej - z opublikowanego we wtorek przez "Rz" sondażu wynika, że chciałoby na nią głosować 26,8 proc. badanych.



"Ten sondaż pokazuje, że Donald Tusk ma przed sobą dużą pracę do wykonania, żeby przekonać do siebie wyborców opozycji" - analizuje na łamach "Rz" prezes IBRiS Marcin Duma.

Gazeta przypomina, że w środę doszło do spotkania liderów opozycji i podpisania przez PO, Polskę 2050, PSL, Lewicę wspólnej deklaracji z ruchem samorządowym Tak! Dla Polski.

Liderzy PO, PSL, Lewicy i Polski 2050 podpisali deklarację samorządowców

W środę liderzy czterech partii opozycyjnych: PO, PSL, Lewicy oraz Polski 2050 podpisali przygotowaną przez ruch "TAK! Dla Polski" deklarację dot. decentralizacji i wzmocnienia samorządów.



W dokumencie jest mowa m.in. o zapewnieniu samorządom stabilnego finansowania oraz utworzenia funduszu dla małych gmin.

Zanim Donald Tusk, Władysław Kosiniak-Kamysz, Włodzimierz Czarzasty i Szymon Hołownia, a ze strony ruchu "TAK! Dla Polski" - jego prezes, prezydent Sopotu Jacek Karnowski oraz przewodniczący Rady Politycznej, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, sygnowali dokument, w Senacie odbyła się debata na temat problemów, z jakimi borykają się samorządy i sposobu ich rozwiązania.