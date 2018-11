234 sztuki amunicji do różnego rodzaju broni oraz bombę lotniczą o wadze 50 kg z okresu II wojny światowej wydobyła w sobotę z ziemi w Krotoszynie grupa saperska z Głogowa – poinformował w sobotę rzecznik prasowy policji krotoszyńskiej policji Piotr Szczepaniak.

Niewybuchy z czasów II wojny światowej znaleziono na terenie rozbudowywanej galerii handlowej przy ul. Mickiewicza w wielkopolskim Krotoszynie.

Do znalezienia bomby doszło w piątek; na niewybuch natrafiła ekipa budowlana, która bombę wyciągnęła łyżką od koparki.



Przybyli na miejsce zdarzenia policjanci przeszkoleni do rozpoznań minersko-pirotechnicznych stwierdzili, że bombę należy zabezpieczyć i wezwać grupę saperską z Głogowa - poinformował rzecznik prasowy krotoszyńskiej policji.



Ze względów bezpieczeństwa przebiegająca obok ul. Mickiewicza trasa dk 36 i krzyżująca się z nią dk nr 15 zostały w piątek zablokowane. W sobotę grupa saperska z Głogowa kontynuowała prace w celu zabezpieczenia niewybuchu.



"Przed przystąpieniem do wydobycia niewybuchu zdecydowano o ewakuacji około 40 mieszkańców bloku przy ul. Mickiewicza, który znajdował się na wprost placu budowy. Umieszczono ich obok miejsca zamieszkania w świetlicy Państwowej Straży Pożarnej" - poinformował Piotr Szczepaniak z krotoszyńskiej policji.



Saperzy wydobyli łącznie 234 sztuki różnego kalibru amunicji i bombę lotniczą.



Były to naboje pistoletowe, maszynowe, a także największe znalezisko, które zapoczątkowało prace, a więc bomba lotnicza o długości około 55 cm i ważąca 50 kg - poinformował rzecznik krotoszyńskiej policji.



