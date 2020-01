Prokurator Mariusz Krasoń złożył w sądzie wniosek o zasądzenie mu 14 tysięcy złotych kary od Prokuratury Regionalnej w Krakowie - dowiedział się reporter RMF FM. Wcześniej sąd nakazał przywrócenie Krasonia do tej prokuratury z delegacji do Wrocławia. Kara wynika z niewykonania polecenia sądu.

Mariusz Krasoń / Rafał Guz / PAP

Sąd może zdecydować o egzekucji zasądzonej kwoty, co sprawi, że do Prokuratury Regionalnej w Krakowie przyjdzie komornik. To z kolei może skutkować zajęciem rachunku tej instytucji.



Na razie czekam na wyznaczenie terminu rozprawy - mówi reporterowi RMF FM Mariusz Krasoń. Całą tę kwotę przeznaczę na cele charytatywne, bo nie o moje jakiekolwiek dodatkowe dochody w tej sprawie chodzi, a o respektowanie porządku prawnego i praworządności - dodaje.

Prokuratura natomiast twierdzi, że nie cofnęła delegacji, bo postanowienie sądu zostało wydane z błędami.

Przypomnijmy, że chodzi o karną delegację Krasonia, który między innymi był inicjatorem uchwały piętnującej nieprawidłowości w krakowskiej prokuraturze.

Delegacja 300 kilometrów od domu

Krasoń w maju tego roku został karnie delegowany do Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu. W grudniu sąd nakazał powrót Mariusza Krasonia do macierzystej jednostki w Krakowie. Dodatkowo dał 2 dni szefowi prokuratury na przesłanie decyzji o ponownym dopuszczeniu prok. Mariusza Krasonia do pracy. W przypadku, gdyby decyzja nie zapadła, pracodawca musi płacić dziennie tysiąc złotych kary.

Prokuratura nie wykonywała postanowienia sądu w sprawie przywrócenia Mariusza Krasonia do pracy w Krakowie twierdząc, że to orzeczenie jest błędne. Sam Mariusz Krasoń nie zgodził się z tą argumentacją.

Zaskarżenie prokuratorskiej delegacji to sprawa precedensowa. Mariusz Krasoń podjął tę decyzję, ponieważ uważa że delegowanie go 300 kilometrów od domu do jednostki o dwa szczeble niższej, to represje między innymi za zainicjowanie uchwały w sprawie nieprawidłowości w krakowskiej prokuraturze. Dodatkowo Krasoń w Krakowie opiekuje się chorymi rodzicami.

Decyzję o przeniesieniu podjął prokurator krajowy Bogdan Święczkowski.