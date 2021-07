"W związku z nadchodzącą falą upałów, od środy postój dorożek na krakowskim Rynku Głównym będzie zamknięty" - informuje urząd miasta. Nieczynny będzie też postój zastępczy przy ul. Mikołajskiej przed bazyliką Mariacką.

Kraków: Z powodu upału od środy zamknięty postój dorożek na Rynku Głównym / Michael Owston / PAP/Photoshot

"W związku falą upałów wprowadzony został zakaz przejazdu dorożek przez Rynek Główny. Obowiązywał on będzie w godzinach 9-19, do odwołania" - informuje miasto w komunikacie.



"Mając na uwadze bezpieczeństwo powożących oraz zwierząt zaprzęgowych, powożący zobowiązani są do korzystania z wyznaczonych pozostałych, zacienionych postojów zastępczych: przy Barbakanie oraz na alejkach Plant - przy ul. Podzamcze, pomiędzy ul. Sienna a ul. Mikołajską, dodatkowego regularnego pojenia koni oraz bieżącego śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej" - czytamy.



Z powodu wysokich temperatur w Krakowie uruchomione zostały kurtyny wodne. Mieszkańcy i turyści mogą schłodzić się przy nich na Rynku Głównym, Małym Rynku, Rynku Podgórskim i na placu Centralnym - w alei Róż, w godzinach 10-19.



Idzie upał

We wtorek temperatura maksymalna w całej Polsce w ciągu dnia bardzo szybko będzie rosnąć. Najcieplej będzie na popołudniowym zachodzie, gdzie termometry pokażą 30 stopni.



Od środy wszędzie będzie już tylko cieplej.