Udało się odnaleźć 9-letniego Kubę, który po południu zaginął w Krakowie. Chłopcu nic się nie stało.

Zdj. ilustracyjne / Jacek Skóra / RMF FM

Chłopiec ok. godz. 17:00 zaginął w okolicach ulicy Chełmońskiego w Krakowie. Odnaleziono go trzy godziny później.



Okazało się, że dziecko pomyliło blok, w którym mieszka jego brat. Kuba poszedł do innego budynku i tam czekał na klatce schodowej.