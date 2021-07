Policjant ranny podczas interwencji na osiedlu Mistrzejowice w Krakowie. Funkcjonariusze dostali wezwanie do sąsiedzkiej awantury w jednym z bloków. Zostali zaatakowani przez 47-latka. Napastnik kilkukrotnie ugodził nożem w brzuch jednego z funkcjonariuszy.

Zdj. ilustracyjne / Józef Polewka / RMF FM

Ranny funkcjonariusz trafił do szpitala - poinformował rzecznik małopolskiej policji Sebastian Gleń. Policjant był operowany. Jego życiu nie zagraża już niebezpieczeństwo - dodał rzecznik.

Do zdarzenia doszło w czwartek. Policjanci interweniowali, bo, jak wynikało ze zgłoszenia, 47-latek miał wylewać nieczystości na okno swojego sąsiada. Gdy mundurowi weszli do mieszkania, mężczyzna ich zaatakował. Nożem kuchennym zadał ciosy jednemu z policjantów. Przeprowadzenie interwencji utrudniała matka mężczyzny.

47-latek oraz jego matka zostali zatrzymani. Mężczyzna trafił do szpitala, bo skaleczył również siebie. Może usłyszeć zarzut usiłowania zabójstwa. Grozi za to od ośmiu lat więzienia do dożywocia. Jego matka może mieć zarzut wywierania wpływu na czynności urzędowe funkcjonariusza, za co grozi do trzech lat pozbawienia wolności.