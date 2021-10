Tężnia solankowa w parku Bagry Wielkie w Krakowie została otwarta – podał magistrat. Całkowita wartość inwestycji, wraz z budową małej architektury, wynosi 2,2 mln złotych. To drugi taki obiekt miejski.

Zdjęcie ilustracyjne / Andrzej Grygiel / PAP

Zgodnie z informacjami urzędu miasta nowa tężnia w Bagrach, jak i ta działająca od ponad roku nad Zalewem Nowohuckim, czynna będzie w październiku. Od listopada z powodu warunków atmosferycznych obie tężnie mają być zamknięte.



Nowo otwarta tężnia ma 5 m wysokości, mieści łącznie ok. 192 mkw. tarniny.



W ramach inwestycji zrealizowanej z budżetu obywatelskiego zagospodarowany został teren wokół instalacji, w rejonie ul. Grochowej, Koziej i Bagrowej.



Tężnia jest we wschodniej części zalewu Bagry. Szacowana powierzchnia obszaru objęta pracami wynosi 8 tys. mkw. W skład inwestycji wchodzi również instalacja oświetlenia zewnętrznego, urządzenia małej architektury, ogrodzenie terenu, droga dojazdowa i ciągi piesze. W ramach prac wokół tężni pojawiły się ławki, leżaki rekreacyjne i tablice informacyjne.

Całkowity koszt prac wyniósł 2,2 mln złotych.



Trzecia tężnia miejska powstanie w rejonie ul. Padniewskiego przy Łąkach Nowohuckich.



Tężnie to drewniane budowle pokryte gałązkami tarniny. Pierwotnie służyły do zagęszczania solanki w toku produkcji soli konsumpcyjnej i leczniczej. Dzięki temu odkryto ich walory lecznicze, ponieważ powietrze wokół nich nasycone jest aerozolem z solanki, która obciekając po elementach budowli, ulega naturalnemu odparowaniu.



Bogate w mikroelementy powietrze zaczęto stosować w różnego rodzaju kuracjach. Mikroklimat wytwarzany przez tężnie jest zbliżony do tego nad morzem. Tego rodzaju wzbogacone powietrze jest szczególnie wskazane dla osób w czasie rekonwalescencji po ostrej chorobie, dla palaczy, osób pracujących w znacznym zapyleniu i w wysokiej temperaturze.