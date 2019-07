Na autostradzie A1 z Łodzi do Gdańska tworzą się zatory przed punktem poboru opłat w Nowej Wsi Wielkiej niedaleko Torunia. Korek ma ponad 7 km długości, a czas oczekiwania na przejazd wynosi ponad 30 minut - poinformował dyżurny z bydgoskiego oddziału GDDKiA.

Korek na zjeździe z płatnej części A1 na wysokości Torunia / Jacek Turczyk / PAP

Problem wynika z dużego natężenia ruchu, a punkt poboru opłat w Nowej Wsi koło Torunia jest pierwszym takim punktem na A1 z Łodzi do Gdańska. Przejazd wcześniejszym odcinkiem autostrady jest bezpłatny.

Wszyscy jadą dziś nad morze. Korek ma ponad 7 kilometrów. Trudno nam określić, o której zatory się skończą, ale jeżeli są to jednodniowe wyjazdy, to być może lepiej będzie ok. południa - podkreślił dyżurny z bydgoskiego oddziału GDDKiA Krzysztof Przytarski.



Dodał, że lepiej objechać to miejsce przez Toruń. Nie jest to wielki zysk czasowy, ale wtedy nie stoimy w korku i co za tym idzie, ten korek się także nie powiększa - podkreślił.