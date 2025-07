Dodatkowe kontrole czekają obozy harcerskie. Taką decyzję podjęła minister edukacji Barbara Nowacka. To reakcja na śmierć 15-letniego Dominika, który utonął w czasie obozu harcerskiego w miejscowości Wilcze w Wielkopolsce.

Obóz harcerski (zdj. ilustracyjne) / Jarek Praszkiewicz / PAP

"Czasy się zmieniają"

Minister edukacji Barbara Nowacka spotkała się dziś z kuratorami oświaty, którzy nadzorują zorganizowany wypoczynek dzieci i młodzieży, a także z przedstawicielami organizacji harcerskich.



Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży jest najważniejsze, dlatego wspólnie z państwem wypracujemy rozwiązania, których celem będzie zwiększenie bezpieczeństwa osób przebywających na obozach - powiedziała cytowana w komunikacie MEN Nowacka. Zapewniła, że nie zamierza wprowadzać regulacji, które by osłabiły ducha skautingu.

Ruch harcerski jest dla nas bardzo ważny, ale czasy się zmieniają, wymagania dotyczące bezpieczeństwa muszą być zwiększone - zaznaczyła Nowacka. Zaapelowała do organizacji harcerskich o przegląd swoich procedur wewnętrznych.

Jak poinformował resort edukacji, "uczestniczący w spotkaniu przedstawiciele organizacji harcerskich zadeklarowali pełną współpracę i podziękowali za wsparcie ze strony resortu edukacji".

Nowacka zaleciła przeprowadzenie kontroli obozów harcerskich - zarówno już trwających, jak i tych, które dopiero się odbędą. Resort chce też zebrać od kuratorów propozycje zmian w rozporządzeniu ws. wypoczynku letniego i zimowego. Jesienią mają one trafić do konsultacji społecznych.

15-latek utonął na obozie harcerskim

24 lipca Dominik - 15-letni harcerz - utonął w jeziorze podczas obozu zorganizowanego w miejscowości Wilcze (woj. wielkopolskie) przez Okręg Dolnośląski Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Śmierć chłopca miała związek z przeprowadzaną próbą zdobycia sprawności harcerskiej.



Dominik miał nocą przepłynąć wpław 500 metrów. Był w pełnym umundurowaniu i w butach. Zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci 15-latka, a także narażenia go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu usłyszeli dwaj mężczyźni: 21-letni dowódca drużyny harcerskiej i 19-letni ratownik wodny. Pierwszy z nich wydał chłopcu polecenie przepłynięcia jeziora, a drugi dopuścił do takiej sytuacji.

Jeden z podejrzanych złożył obszerne wyjaśnienia. Żaden nie przyznał się do winy. Mężczyznom grozi pięć lat więzienia.



Według prokuratury podczas próby zdobywania sprawności harcerskiej 15-latek nie był asekurowany. Złamano też zasady zachowania bezpieczeństwa.

Prokuratura ustala, skąd wziął się pomysł na tego rodzaju sposób podniesienia sprawności harcerskiej oraz czy 15-latek był jedyną osobą, która poddawana była takiej próbie.

Śledczy weryfikują też, czy rodzice chłopca wiedzieli o tym, że ich dziecko będzie uczestniczyło w tak przeprowadzanym zdobywaniu sprawności harcerskiej.



Po tragicznej śmierci harcerza wielkopolski kurator oświaty zdecydował o rozwiązaniu obozu. Przeprowadził także kontrolę doraźną.

W niedzielę odbył się pogrzeb 15-letniego Dominika.

"Nie tracimy wiary w harcerski system wychowania"

“Współpracujemy z prokuraturą i służbami państwowymi, dążąc do rzetelnego wyjaśnienia tej tragedii. Analizujemy aktualną sytuację na trwających i zaplanowanych do końca wakacji obozach, dbając o bezpieczeństwo uczestników i kadry. Trwa wewnętrzny audyt nadzorowany przez naczelnictwo ZHR, który ma na celu sprawdzenie spójności w istniejących rozwiązaniach systemowych oraz wprowadzenie ewentualnych działań korygujących, tak aby jeszcze skuteczniej dbać o bezpieczeństwo podopiecznych" - zapewniła przewodnicząca Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej hm. Anna Malinowska.



"Nie tracimy wiary w harcerski system wychowania. Blisko dwa tysiące instruktorek i instruktorów ZHR każdego dnia bezinteresownie poświęca swój czas, pełniąc służbę, której celem jest wychowanie młodych ludzi do świadomej postawy obywatelskiej i współodpowiedzialności za losy własnej rodziny, narodu i państwa polskiego. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej posiada przemyślany i wielowymiarowy system dbania o bezpieczeństwo harcerek i harcerzy, obejmujący wewnętrzne regulacje, zasady, wieloetapowe kształcenie oraz setki godzin praktyki naszej kadry" - zaznaczyła hm. Malinowska. Podkreśliła, że ZHR pozostaje wspólnotą przyjaciół opartą na wartościach braterstwa, odpowiedzialności i służby.