W poniedziałek w Koninie przeprowadzono kolejne oględziny na miejscu śmiertelnego postrzelenia 21-latka przez policjanta. Rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Łodzi Krzysztof Bukowiecki powiedział, że prokurator zdecydował o powtórzeniu czynności "widząc potrzebę uzupełnienia dotychczasowych ustaleń". Oględziny przeprowadzono wraz z biegłymi różnych specjalności oraz policjantami.

Jeszcze raz dokonywane są czynności oględzin miejsca zdarzenia tak, aby ewentualnie - o ile nie zostały zabezpieczone wszystkie ślady - spróbować to uzupełnić - tłumaczył prokurator Bukowiecki. Dodał, że "czasami jest tak, że o pewnych rzeczach można było nie wiedzieć w chwili wykonywania pierwszych czynności".





Konin: Kolejne oględziny miejsca śmiertelnego postrzelenia 21-latka TVN24/x-news



Prokuratura Regionalna w Łodzi prowadzi śledztwo w sprawie nieumyślnego przekroczenia uprawnień przez policjanta i nieumyślnego spowodowania śmierci osoby.



Postępowanie w tej sprawie wszczęła najpierw Prokuratura Okręgowa w Koninie. Z wnioskiem o przeniesienie sprawy z Konina do innej jednostki wystąpił pełnomocnik ojca postrzelonego śmiertelnie Adama C. - mecenas Michał Wąż.



Zdaniem pełnomocnika ojca zmarłego, przekazanie sprawy do Łodzi wpłynie na obiektywizm prowadzonego śledztwa, "co potwierdza przeprowadzenie powtórnej sekcji zwłok w piątek tuż przed pochówkiem Adama i dzisiejszej wizji lokalnej z miejsca zdarzenia".



Pełnomocnik ocenił, że gdyby wcześniejsze czynności konińskiej policji i prokuratury były rzetelnie i w sposób prawidłowy przeprowadzone za pierwszym razem, "to prace prokuratury nie byłyby dublowane".



Nie możemy mówić, że czynności przeprowadzone przez policję i prokuraturę w Koninie były rzetelnie zrobione, czyli w sposób nie budzący wątpliwości - zauważył mecenas Wąż. Czynności są uzupełniane po to, żeby nie tworzyć procesu poszlakowego i, żeby proces nie trwał kilka lat - wyjaśnił.

Jak doszło do tragedii?

14 listopada na jednym z osiedli w Koninie, podczas próby wylegitymowania przez policję 21-latka i dwóch 15-latków najstarszy mężczyzna zaczął uciekać. Według informacji policji, 21-latek nie reagował na wezwania do zatrzymania.



Goniący go funkcjonariusz użył broni. Według policji, był do tego zmuszony. Postrzelony 21-latek zmarł mimo udzielenia pomocy medycznej.

Mecenas Wąż poinformował PAP, że nadal trwa ustalanie, czy strzał został oddany w klatkę piersiową czy w plecy.



Nie można w stu procentach stwierdzić, że strzał oddano w klatkę piersiową. Dlatego celem powtórnej wizji było też m.in. usytuowanie sprawcy i pokrzywdzonego w chwili zdarzenia - tłumaczył.

Uroczystości pogrzebowe 21-letniego Adama / Tomasz Wojtasik / PAP