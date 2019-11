Sprawa śmiertelnego postrzelenia 21-latka w Koninie przez policjanta będzie badana przez prokuraturę w Łodzi. 18-letnia narzeczona zabitego mężczyzny zaapelowała o zachowanie w spokoju w mieście. To jeden z krajowych tematów. We wtorek nadeszły niepokojące informacje zza Oceanu: miały tam miejsce dwie śmiertelne strzelaniny - do jednej doszło w stanie Kalifornia, druga wydarzyła się w Oklahomie. Niespokojnie także w Hongkongu - policja użyła gazu łzawiącego przeciwko demonstrantom uciekającym z Uniwersytetu Politechnicznego. O czym jeszcze mówiliśmy? Sprawdźcie podsumowanie najważniejszych informacji dnia.

