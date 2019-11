Policjanci zatrzymali kolejnego mężczyznę, który jest oskarżony o niedzielny atak na funkcjonariuszy przed komendą policji w Koninie. 25-latek usłyszał zarzuty i został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.

Zdj. ilustracyjne / PAP/Tomasz Wojtasik /

25-latkowi postawiono zarzuty znieważenia funkcjonariuszy i czynnej napaści na policjanta. Grozi mu do 10 lat więzienia. 25-latek to jak na razie czwarta osoba, która odpowie karnie za udział w niedzielnych zajściach przed konińską komendą.

W związku ze śmiercią Adama C., 21-latka postrzelonego przez policjanta na jednym z konińskich osiedli, w niedzielę przed Komendą Miejską Policji w Koninie zorganizowano zgromadzenie. Część jego uczestników zaatakowała butelkami i kamieniami chroniących budynek funkcjonariuszy. Trzech policjantów zostało niegroźnie rannych.



W niedzielę, w związku z atakami na funkcjonariuszy, policjanci zatrzymali trzech pijanych mężczyzn w wieku od 18 do 27 lat. Dwóm z nich postawiono zarzuty m.in. czynnej napaści na policjanta. Podejrzani przyznali się do winy, w środę zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące.



Trzeci z zatrzymanych w niedzielę mężczyzn będzie odpowiadał za zmuszanie funkcjonariusza do zaniechania prawnej czynności służbowej. 27-latkowi grozi za to do trzech lat więzienia. Prokuratura zastosowała wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji.



Podkom. Marcin Jankowski nie wyklucza, że w najbliższych dniach dojedzie do kolejnych zatrzymań osób uczestniczących w niedzielnych starciach z policją.

