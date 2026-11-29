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Coraz więcej Polaków zamienia przedświąteczne porządki i gotowanie na wypoczynek w hotelu. Choć na czele świątecznych rezerwacji wciąż utrzymuje się polskie wybrzeże, w tym roku prawdziwe oblężenie przeżywa Gdańsk, to część turystów odkryła, że Boże Narodzenie za południową granicą może wyjść taniej niż w kraju.

Dokąd Polacy wyjeżdżają na Boże Narodzenie? Te kierunki to absolutny hit

Dokąd Polacy wyjeżdżają na Boże Narodzenie? Te kierunki to absolutny hit / Shutterstock

Nadmorski lider traci przewagę. Południe Polski przeżywa świąteczne oblężenie

Jak pokazują dane portalu rezerwacyjnego Triverna, Polacy coraz częściej decydują się na spędzenie świąt Bożego Narodzenia poza domem. Pomorze Zachodnie pozostaje liderem wśród najchętniej wybieranych regionów, jednak jego przewaga nad innymi kierunkami ulega wyraźnemu zmniejszeniu. Udział tego regionu w świątecznych rezerwacjach spadł z około 62 proc. do 43,6 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem.

Dynamiczny wzrost zainteresowania odnotowują regiony południowej Polski. Małopolska odpowiada obecnie za 14,7 proc. krajowych rezerwacji, co oznacza wzrost o 34,5 proc. rok do roku. Równie imponujący wzrost – aż o 46,2 proc. – zanotowało województwo śląskie, którego udział w sprzedaży niemal się podwoił i wynosi obecnie 7,1 proc.

Jarmark bożonarodzeniowy we Wrocławiu już działa. Ile kosztują pierogi, bigos i pajda ze smalcem? Ruszył jeden z najpopularniejszych jarmarków bożonarodzeniowych w Polsce. Na wrocławskim Rynku i Placu Nowym Targu stanęły już stragany z rękodziełem oraz gastronomią. Sprawdziliśmy, jakie atrakcje przygotowano w tym roku i ile kosztują…

Święta w Czechach tańsze niż nad Bałtykiem? Polacy ruszyli za granicę

Polacy coraz śmielej wybierają także zagraniczne kierunki na świąteczne wyjazdy. Udział pobytów poza Polską wzrósł z około 6,7 proc. do 12,5 proc.

Najczęściej wybierane są Słowacja i Czechy, gdzie ceny rezerwacji różnią się od tych w kraju.

Jak podaje Triverna, „na Słowacji średnia wartość rezerwacji w przeliczeniu na jedną dobę pobytu wynosi 1221 zł, a średnia wartość całej rezerwacji to 4847 zł. W Czechach wskaźniki te wynoszą odpowiednio 850 zł i 2798 zł. Dla porównania, w przypadku pobytów w Polsce średnia wartość rezerwacji w przeliczeniu na dobę wynosi 950 zł, a całej rezerwacji – 3165 zł”.

Latający Święty Mikołaj nad głowami tłumu i miliony lampek. Tak wygląda największy jarmark w Europie Krajowa – miasto na południowym zachodzie Rumunii – stało się nowym, świątecznym centrum Europy. To właśnie tutaj odbywa się największy pod względem powierzchni jarmark bożonarodzeniowy na całym kontynencie, który każdego roku przyciąga miliony…

Oznacza to, że świąteczny wyjazd za granicę może być zarówno innym kierunkiem, jak i wiązać się z odmiennym poziomem wydatków.

Polacy coraz śmielej wybierają także zagraniczne kierunki na świąteczne wyjazdy / materiały prasowe

Gdańsk ze skokiem o 150 proc., Świnoujście ostro w dół. Ranking najpopularniejszych miast

Wśród miejscowości najwięcej rezerwacji na Boże Narodzenie przypada na Świnoujście – miasto to odpowiada za 12,5 proc. krajowych rezerwacji, choć ich liczba spadła aż o 48,6 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem. W czołówce znalazły się także Kołobrzeg (4,3 proc.), Międzyzdroje (3,9 proc.), Gdańsk (3,3 proc.) oraz Jarosławiec (3 proc.).

Szczególnie wyróżnia się Gdańsk, gdzie liczba rezerwacji wzrosła aż o 150 proc. rok do roku.

Najwięcej rezerwacji na Boże Narodzenie przypada na Świnoujście / materiały prasowe

Kiedy Polacy kupują świąteczne wyjazdy? Ekspert wskazuje kluczowy moment

Analiza rezerwacji na Boże Narodzenie 2026 pokazuje, że Polacy planują świąteczne wyjazdy przez cały rok.

Polacy planują świąteczne wyjazdy z różnym wyprzedzeniem. Część osób zaczyna szukać ofert już latem, inni podejmują decyzję jesienią, a październik jest tradycyjnie ważnym miesiącem dla sprzedaży pobytów w tym okresie. Wciąż jest przestrzeń, by zainteresowanie wyjazdami bożonarodzeniowymi wzrosło wraz ze zbliżaniem się świąt – komentuje Krzysztof Dębski, Chief Marketing Officer Triverna.pl.