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Brak dowodów archeologicznych, sprzeczne relacje starożytnych autorów i polityczny interes Oktawiana. Choć śmierć królowej Egiptu, Kleopatry obrosła legendą o jadowitej kobrze, współcześni badacze skłaniają się ku znacznie bardziej prozaicznej, ale wciąż pełnej dramatyzmu hipotezie.

Złota klatka w Aleksandrii

Rok 31 p.n.e. przeszedł do historii jako moment upadku potęgi Kleopatry. Królowa Egiptu wraz ze swoim sojusznikiem i kochankiem, Markiem Antoniuszem, przegrała morską bitwę z Oktawianem, późniejszym cesarzem Augustem. Wkrótce potem wojska Oktawiana zajęły Aleksandrię, a Kleopatra została uwięziona w swoim pałacu.

Według przekazów, królowa nie chciała poddać się wrogowi i zdecydowała się odebrać sobie życie.

Historia napisana przez zwycięzców

Najbardziej znana wersja śmierci Kleopatry pochodzi od zwycięskiego Oktawiana. Według jego relacji, królowa pozwoliła ukąsić się jadowitej kobrze i szybko zmarła. Ta historia była chętnie powtarzana przez rzymskich poetów i historyków. Na przykład w poemacie Horacego, napisanym tuż po śmierci Kleopatry, pojawia się już wizja królowej z wężem w dłoniach.

Jednak już w starożytności wiele osób podchodziło do tej opowieści nieufnie, traktując ją jako element propagandy Oktawiana, mający podkreślić jego triumf i upokorzyć przeciwniczkę. Również współcześni historycy twierdzą, że wersja z wężem mogła być wymyślona lub przynajmniej mocno wyolbrzymiona przez rzymskich zwycięzców.

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Śledztwo bez dowodów

Do dziś nie odnaleziono żadnych fizycznych dowodów potwierdzających okoliczności śmierci Kleopatry. Większość królewskiej części Aleksandrii znajduje się pod wodą, a wykopaliska prowadzone przez archeologów nie przyniosły odkrycia mauzoleum królowej.

Jak zauważa prof. Prudence Jones z Montclair State University in New Jersey, nie zachowała się żadna relacja osobistego lekarza Kleopatry, który mógłby być najwiarygodniejszym świadkiem ostatnich chwil królowej.

Wąż czy tylko złota bransoletka?

Choć większość starożytnych źródeł wspomina o ukąszeniu przez węża, pojawiają się także inne teorie. Niektórzy autorzy sugerują użycie trującej maści, trucizny ukrytej w szpilce do włosów lub jadu wprowadzonego do rany.

Rzymski historyk Kasjusz Dion twierdził, że na ramieniu Kleopatry znaleziono dwa niewielkie nakłucia, co mogło sugerować ukąszenie przez węża. Jednak, jak zaznacza prof. Jones, nie każde podwójne nakłucie oznacza ukąszenie przez węża.

Nie brakuje także teorii, że motyw węża został wyolbrzymiony przez Oktawiana. W Aleksandrii modne były wówczas bransoletki w kształcie węży, więc Rzymianie mogli pomylić ozdobę królowej z prawdziwym gadem.

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Współcześni badacze coraz częściej skłaniają się ku hipotezie, że Kleopatra wybrała inną metodę odebrania sobie życia – najpewniej użyła szybko działającej trucizny. Tym bardziej że jad egipskiej kobry wywołuje powolną i bolesną śmierć.

Ostatnie zwycięstwo królowej

Choć dokładny sposób śmierci Kleopatry pozostaje zagadką, historycy są zgodni co do jednego: ostatnia królowa Egiptu wybrała śmierć, by zachować godność i uniknąć upokorzenia.

Nie możemy z całą pewnością wiedzieć, jak dokładnie zmarła Kleopatra - podsumowuje Prudence Jones. Jednak przesłanie jej czynu jest jasne – Kleopatra odebrała sobie życie na własnych warunkach, stając się symbolem niezłomności i odwagi w obliczu klęski.