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Przez lata dyplom uczelni wyższej uchodził za jedyną przepustkę do wysokich zarobków. Dziś polski rynek pracy wywraca ten schemat do góry nogami – wykwalifikowani fachowcy, od hydraulików po specjalistów z branży beauty, bez trudu przebijają stawki absolwentów studiów, inkasując nawet kilkanaście lub ponad 20 tysięcy złotych miesięcznie.

Nawet 24 tys. zł brutto. Tych fachowców brakuje dziś najbardziej

W ostatnich latach polski rynek pracy bardzo się zmienia. Coraz mocniej odczuwalne jest zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników technicznych i usługowych. Według najnowszego Barometru Zawodów 2026, wśród profesji deficytowych znajdują się m.in.:

spawacze,

elektrycy,

monterzy instalacji budowlanych,

hydraulicy,

operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych,

opiekunowie osób starszych,

kierowcy autobusów i samochodów ciężarowych.

Wysokie wynagrodzenia w tych branżach nikogo już nie dziwią. Hydraulik może zarobić nawet 24 tys. zł brutto miesięcznie, spawacz 16 tys. zł, a doświadczony fryzjer czy barber ponad 15 tys. zł.

„Choć są to stawki z górnych przedziałów wynagrodzeń, pokazują, że konkretny fach może być równie opłacalny jak wykształcenie akademickie" – wynika z analizy Personnel Service.

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W wielu przypadkach o wysokości zarobków decydują przede wszystkim doświadczenie, specjalizacja oraz umiejętność budowania własnej bazy klientów.

Brak studiów to nie brak nauki. Co decyduje o najwyższych stawkach?

Zdobycie dobrze płatnej pracy w zawodzie technicznym lub usługowym nie oznacza braku konieczności nauki.

Brak konieczności ukończenia studiów nie oznacza, że są to zawody niewymagające przygotowania. Elektryk potrzebuje odpowiednich kwalifikacji i uprawnień, spawacz musi opanować konkretne techniki, a kierowca zawodowy zdobyć wymagane dokumenty. Duże znaczenie mają również doświadczenie i specjalizacja. Dobry fachowiec, który stale rozwija umiejętności, może z czasem znacząco zwiększać swoje zarobki – podkreśla Krzysztof Inglot, ekspert rynku pracy i założyciel Personnel Service.

Atutem tej ścieżki jest możliwość szybkiego wejścia na rynek pracy. Dla wielu młodych osób, które nie chcą spędzać kilku lat na studiach, może to być atrakcyjna alternatywa.

Ponad 15 tys. zł w branży beauty. Ile zarabiają fryzjerzy, barberzy i stylistki?

Fryzjer zarabia nawet ponad 10 tys. zł brutto / Shutterstock

Wysokie dochody możliwe są także w branży beauty. Fryzjerzy, barberzy czy stylistki paznokci coraz częściej notują zarobki przekraczające 10 tys. zł brutto miesięcznie. W ich przypadku kluczowe znaczenie mają umiejętności, systematyczne szkolenia i praktyka.

Według danych serwisu Pracuj.pl, mediana wynagrodzeń fryzjerów i barberów wynosi około 7 tys. zł brutto, a w ofertach pojawiają się stawki nawet powyżej 15 tys. zł. Stylistki paznokci mogą liczyć na medianę wynagrodzenia w wysokości 6 tys. zł brutto, a najlepsze z nich przekraczają próg 10 tys. zł miesięcznie.

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W tych zawodach niemniej ważna jest przedsiębiorczość. Specjalista, który zbuduje własną bazę klientów i zdobyje dobrą opinię, może rozwijać własną działalność, otworzyć salon lub prowadzić szkolenia. Ostateczna wysokość dochodów zależy od lokalizacji, liczby klientów, poziomu cen oraz kosztów prowadzenia biznesu.