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Przez dekady uznawana za jedno z najbardziej nawiedzonych miejsc na świecie, skrywa szczątki 160 tysięcy ofiar zarazy i mroczne sekrety dawnego szpitala psychiatrycznego. Dziś włoska wyspa Poveglia staje przed szansą na nowe życie: naukowcy mają już plan, jak odczarować jej ponurą legendę i otworzyć ją dla zwiedzających.

Od spokojnej osady do wyspy kwarantanny

Poveglia to niewielka wyspa laguny weneckiej, której dzieje sięgają czasów rzymskich. Założona jako wojskowa baza w 421 roku n.e., przez stulecia była zamieszkana przez rolników i rybaków. Jej strategiczne położenie pozwoliło na rozwój handlu i rybołówstwa, a miejscowa społeczność długo cieszyła się względną niezależnością od władz miejskich Wenecji.

Wszystko zmieniło się w XVIII wieku. Wenecja była wtedy jednym z najważniejszych portów Europy. Do miasta dotarła dżuma, przeniesiona przez pchły na statkach handlowych. W czasie epidemii władze postanowiły wykorzystać Poveglię jako miejsce kwarantanny. Zbudowane wcześniej koszary i zabudowania gospodarcze przekształcono w lazaret – miejsce, gdzie chorzy byli izolowani i poddawani prymitywnym zabiegom medycznym. Masowe zgony sprawiły, że wyspa stała się wielkim cmentarzyskiem – szacuje się, że w ciągu stuleci pochowano tu ponad 160 tysięcy osób.

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Szpital psychiatryczny i dekady opuszczenia

Po zakończeniu epidemii dżumy Poveglia nie odzyskała już dawnej świetności. W XIX wieku przekształcono ją w przytułek dla osób chorych psychicznie. Funkcjonował tu szpital psychiatryczny, w którym pacjentów poddawano eksperymentalnym metodom leczenia, nierzadko praktykując unieruchamianie czy upuszczanie krwi. Szpital działał aż do 1968 roku, po czym wyspa została całkowicie opuszczona.

Pozostałości szpitala psychiatrycznego na wyspie Poveglia / Shutterstock

Przez kolejne dekady Poveglia popadała w ruinę. Brak prądu, bieżącej wody i opieki sprawił, że budynki stały się nie tylko niebezpieczne, ale i idealną pożywką dla licznych legend oraz opowieści grozy. Wyspa zyskała reputację jednego z najbardziej nawiedzonych miejsc na świecie.

Naukowcy chcą odczarować to miejsce

Mimo licznych prób, przez lata nie udało się przywrócić życia na Poveglii. Projekty utworzenia schroniska młodzieżowego czy ośrodka turystycznego kończyły się fiaskiem, a wyspa wielokrotnie trafiała na sprzedaż. Brak nabywców i rosnące koszty utrzymania sprawiły, że teren przekazano państwu.

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Obecnie nad renowacją wyspy czuwa laboratorium APsyM przy Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu w Weronie. Projekt zakłada przywrócenie Poveglii nowej, pozytywnej tożsamości, z poszanowaniem jej niezwykłej historii. W planach jest zabezpieczenie najcenniejszych zabytków, stworzenie ścieżek edukacyjnych oraz udostępnienie wyspy dla zwiedzających.