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W prowincji Rize na północnym wschodzie Turcji bezzałogowiec spadł nocą na plantację herbaty. W wyniku zdarzenia nikt nie ucierpiał, ale zniszczone zostały szyby w czterech pobliskich domach. Według tureckich mediów zabezpieczone fragmenty maszyny mają należeć do używanego przez Ukrainę drona kamikadze.

Do zdarzenia doszło w nocy w miejscowości Köprübaşı, w dystrykcie Çayeli w prowincji Rize. Bezzałogowy statek powietrzny spadł na teren plantacji herbaty.

Çayeli leży na tureckim wybrzeżu Morza Czarnego, w północno-wschodniej części kraju.

Po otrzymaniu zgłoszenia na miejsce skierowano żandarmerię oraz służby medyczne. Teren został zabezpieczony, a funkcjonariusze rozpoczęli oględziny.

W wyniku upadku maszyny wybite zostały szyby w czterech domach znajdujących się w pobliżu. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych.

Jeden z mieszkańców, cytowany przez CNN Türk, relacjonował, że usłyszał huk około godziny 1:30. Jak przekazał, służby dotarły na miejsce kilkanaście minut po zgłoszeniu.

Trwa analiza zabezpieczonych części

Elementy drona zostały zebrane i przekazane do dalszych badań. CNN Türk, powołując się na ustalenia służb, podał, że odnalezione fragmenty zidentyfikowano jako części drona kamikadze wykorzystywanego przez Ukrainę.

To nie jest pierwszy przypadek odnalezienia bezzałogowca w tej części Turcji. W lipcu w pobliżu Trabzonu, również nad Morzem Czarnym, spadł dron z głowicą bojową. Według wcześniejszych doniesień także mógł być związany z Ukrainą.

W ostatnich tygodniach doszło też do incydentów z udziałem statków w rejonie bułgarskiego wybrzeża. Turcja, Bułgaria i Rumunia uzgodniły niedawno utworzenie mechanizmu koordynacji działań na Morzu Czarnym w związku z zagrożeniem ze strony dronów.