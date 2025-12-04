Lewica przygotowuje projekt reformy systemu ochrony zdrowia, zakładający likwidację składki zdrowotnej i wprowadzenie jednego podatku zdrowotnego - podaje "Rzeczpospolita". Nowe rozwiązanie miałoby przynieść oszczędności pracownikom oraz małym i średnim przedsiębiorcom, a także zbliżyć Polskę do średniej OECD pod względem wydatków na zdrowie.

/ Shutterstock

Lewica szykuje projekt likwidacji składki zdrowotnej i wprowadzenia jednego podatku zdrowotnego.

Nowy podatek ma objąć podatników PIT i CIT.

Zmiany mają przynieść oszczędności pracownikom oraz małym i średnim przedsiębiorcom.

Celem reformy jest zwiększenie wydatków na ochronę zdrowia do średniej OECD.

Nie wiadomo jeszcze, czy projekt będzie miał charakter rządowy.

Jak podaje czwartkowa "Rzeczpospolita" Lewica pracuje nad projektem, który zakłada całkowitą likwidację obecnej składki zdrowotnej. W jej miejsce miałby pojawić się jeden podatek zdrowotny, obejmujący zarówno osoby fizyczne rozliczające się w ramach PIT, jak i firmy płacące CIT. Według zapowiedzi dla przeciętnego obywatela nowe rozwiązanie ma być korzystniejsze finansowo.

Oszczędności dla pracowników i przedsiębiorców

Zmiana ma przynieść realne oszczędności nie tylko pracownikom, ale także małym i średnim przedsiębiorcom. Według przedstawicieli Lewicy uproszczenie systemu i wprowadzenie jednolitego podatku zdrowotnego pozwoli na bardziej sprawiedliwe i efektywne finansowanie ochrony zdrowia.

Cel: dogonić średnią OECD

Jednym z głównych założeń reformy jest zwiększenie wydatków na ochronę zdrowia. Jak podkreślają autorzy projektu, dzięki nowym rozwiązaniom Polska w ciągu kilku lat mogłaby osiągnąć poziom wydatków na zdrowie zbliżony do średniej krajów OECD.

Na razie nie wiadomo, czy projekt Lewicy zostanie przyjęty jako inicjatywa rządowa. Przedstawiciele innych ugrupowań politycznych wstrzymują się z komentarzami do czasu oficjalnej prezentacji szczegółów reformy. Sytuacja finansowa systemu ochrony zdrowia stanowi obecnie jedno z największych wyzwań dla nowej minister zdrowia.

Oczekiwania społeczne

Zgodnie z najnowszymi badaniami CBOS, aż 93 proc. Polaków oczekuje, że rząd zajmie się poprawą dostępu do usług medycznych. Reforma systemu finansowania ochrony zdrowia może okazać się kluczowa dla spełnienia tych oczekiwań.