„Wyspiarka” – olbrzymie wiertło, które drążyło przez ostatnie miesiące tunel pod kanałem Świny w Świnoujściu – utorowało drogę z wyspy Uznam na Wolin.

Zakończyły się prace przy drążeniu tunelu w Świnoujściu / Aneta Łuczkowska / RMF FM

Drążąca tunel pod Świną maszyna TBM (ang. Tunnel Boring Machine) osiągnęła drugi brzeg i znajduje się kilka metrów od komory odbiorczej na wyspie Wolin. Wydrążony przez "wielkiego kreta" tunel ma niemal 1,5 km długości.

To koniec wiercenia, ale nie koniec prac nad tunelem. Podwodne jezdnie będą gotowe za rok.

Mieszkańcy już się nie mogą doczekać. Przeprawa promowa jednak jest bardzo dużym utrudnieniem, szczególnie dla osób, które poruszają się samochodami. Na pewno przejazd będzie szybszy. Wielokrotnie słyszałam o sytuacjach, kiedy ludzie czekali po dwie, trzy godziny na prom - powiedziała w rozmowie z reporterką RMF FM Anetą Łuczkowską mieszkanka Świnoujścia.

Zadowolony był też prezydent Andrzej Duda, który odwiedził plac budowy. Według niego tunel będzie niesłychanie ważny przede wszystkim dla mieszkańców, ale także dla odwiedzających Świnoujście, bo "ułatwi życie, usprawni komunikację, poprawi możliwości zaopatrzeniowe". To jest naprawdę epokowe wydarzenie- ocenił prezydent.

Stwierdził też, "to jest także kwestia symboliczna, że tu będzie to połączenie z resztą naszego kraju". Dla mieszkańców tej części Polski to ma bardzo duże znaczenie, tak symboliczne, jak polityczne i strategiczne. Cieszę się, że ta inwestycja jest wreszcie po dziesięcioleciach zrealizowana; cieszę się, że obietnice są dotrzymywane - powiedział Duda.

Najdłuższy podwodny tunel w Polsce

Wyprodukowana w Chinach i przetransportowana do Świnoujścia w częściach maszyna TBM, została zmontowana w komorze startowej na wyspie Uznam. Maszyna, nazwana później "Wyspiarką", rozpoczęła drążenie tunelu na początku marca 2021 roku.

Wyspiarka waży ponad 3 tys. ton, ma długość 105 m i średnicę 13,4 m. Przewiercała się pod dnem Świny, układając jednocześnie betonowe pierścienie obudowy składające się z segmentów (pierścienie ważą od 75 do 100 ton).

Według świnoujskiego magistratu będzie to najdłuższa przeprawa podwodna w Polsce. Z odcinkami tunelu wykonanego metodami stropowymi cały tunel będzie miał długość 1780 metrów.

Inwestorem projektu jest miasto Świnoujście, a inwestorem zastępczym - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Szczecin. Nadzór nad projektem pełni SWECO/Lafrenz. Wykonawcą jest konsorcjum PORR/Gulermak.

Koszt budowy tunelu to ponad 912 mln zł, z czego przeszło 775 mln zł to dofinansowanie z Unii Europejskiej. Resztę miasto Świnoujście dokłada z własnego budżetu. Prace mają zakończyć się w ostatnim kwartale 2022 r.

Tunel - stała przeprawa, która połączy wyspy Uznam i Wolin, rozdzielone rzeką Świną - ma być rozwiązaniem komunikacyjnych problemów miasta. Obecnie komunikację zapewniają przeprawy promowe, które nie posiadają wystarczającej przepustowości, co powoduje często długi czas oczekiwania na prom, i są wrażliwe na zmienne warunki atmosferyczne.

Świnoujście leży na kilkudziesięciu wyspach, z których zamieszkane są tylko trzy: Uznam, Wolin i Karsibór. Na wyspie Uznam znajdują się centrum administracyjno-usługowe i dzielnica nadmorska wraz z obiektami turystyczno-uzdrowiskowymi; żyje tu 80 proc. mieszkańców Świnoujścia.