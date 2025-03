Wielkanoc to najważniejsze święto w kościele katolickim. Jednak jest to jednocześnie święto ruchome, więc jego data co roku się zmienia. Kiedy więc wypadają święta wielkanocne w 2025 roku?

(Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock Wielkanoc w 2025 roku przypada na niedzielę 20 kwietnia. Dzień później, w poniedziałek 21 kwietnia, będziemy obchodzić tzw. lany poniedziałek. Oba te dni tradycyjnie są wolne od pracy. Warto przypomnieć, że data Wielkanocy każdego roku jest inna. Jest to święto ruchome, którego termin zależy od cyklu księżycowego. Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego wypadnie więc w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca, co sprawia, że święto to może przypadać najwcześniej 22 marca, a najpóźniej 25 kwietnia. Data Wielkanocy / Mateusz Krymski / PAP Wielkanoc 2025: Najważniejsze daty Przygotowania do Wielkanocy rozpoczynają się jednak znacznie wcześniej, od Wielkiego Postu, który w 2025 roku zaczął się 5 marca, w Środę Popielcową. To w Kościele katolickim 40-dniowy okres refleksji, modlitwy i postu, mający na celu duchowe przygotowanie wiernych do świętowania Zmartwychwstania Pańskiego. Kulminacyjnym momentem przygotowań jest Wielki Tydzień, rozpoczynający się Niedzielą Palmową, 13 kwietnia 2025 roku. Następnie wchodzimy w Triduum Paschalne (Wielki Czwartek - 17.04, Wielki Piątek - 18.04 i Wielka Sobota - 19.04), które upamiętnia mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. Po intensywnym okresie przygotowań i obchodów Triduum Paschalnego, nadejdzie długo oczekiwana Niedziela Wielkanocna - 20.04, a zaraz po niej - Poniedziałek Wielkanocny - 21.04. Nie można również zapomnieć o Oktawie Wielkanocnej, rozpoczynającej się wraz z Niedzielą Wielkanocną, 20 kwietnia, i trwającej aż do Niedzieli Miłosierdzia Bożego, 27 kwietnia. To czas, kiedy obchody zmartwychwstania Jezusa trwają przez pełne osiem dni, umożliwiając wiernym głębsze przeżywanie tajemnicy wiary. Zobacz również: Szczecin: SOR przy Arkońskiej się przeprowadza. Dwa dni bez przyjęć

