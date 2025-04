Do końca roku powinno dojść do wywłaszczeń właścicieli gruntów, na których powstać ma Centralny Port Komunikacyjny - wynika z ustaleń dziennikarza RMF FM. Chodzi o największe lotnisko w Polsce, które ma powstać w Baranowie, między Łodzią a Warszawą.

Prezentacja koncepcji architektonicznej terminala lotniska CPK i dworca kolejowego / Paweł Supernak / PAP

Wywłaszczenia będą mogły rozpocząć się, gdy decyzja lokalizacyjna Centralnego Portu Komunikacyjnego będzie prawomocna, czyli ostateczna. By to się wydarzyło Ministerstwo Rozwoju i Technologii musi rozpatrzeć 36 odwołań, które wpłynęły od stycznia, po wydaniu decyzji lokalizacyjnej przez wojewodę mazowieckiego.

36 odwołań od decyzji pierwszej instancji to naszym zdaniem stosunkowo niewiele. Wygląda na to, że ministerstwo rozwoju powinno w najbliższych kilku miesiącach uporać się z tymi odwołaniami. Oznaczałoby to, że prawomocna decyzja lokalizacyjna wydana zostałaby zaraz po wakacjach. Wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji lokalizacyjnej moglibyśmy składać wnioski o pozwolenie na budowę. Prawomocna decyzja lokalizacyjna da nam tytuł do tych nieruchomości, to jest dla nas kluczowe - podkreśla w rozmowie z RMF FM prezes spółki CPK Filip Czernicki.

Według aktualnych prognoz wywłaszczenia mogą dotyczyć kilkunastu właścicieli działek, na których powstanie Centralny Port Komunikacyjny. Te osoby mają dostać odszkodowania i będą mogły korzystać przez 120 dni z tymczasowych nieruchomości zastępczych.

To jest kilkanaście domów i mieszkań zabezpieczonych przez spółkę CPK w okolicy mazowieckiego Baranowa. To są kilkuletnie domy, bez mebli, wyposażone w zabudowę kuchenną, łazienkową. Można się z miejsca wprowadzać, jednak są to tylko tymczasowe nieruchomości. Niestety, nie dysponujemy atrakcyjnymi nieruchomościami rolnymi, to jest duży problem. Na ten temat rozmawiamy z KOWR-em (Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa - przyp. red.) - przyznaje w rozmowie z naszym dziennikarzem prezes spółki CPK.

Wywłaszczenia mają ruszyć - według planów - wczesną jesienią. Z kolei na początku 2026 roku ma się rozpocząć budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego. To nowe, gigantyczne lotnisko, które zgodnie z założeniami ma być gotowe i ma działać za nieco ponad 7 lat - w drugiej połowie 2032 roku. Wtedy działać ma też pierwsza część Kolei Dużych Prędkości, którymi z Łodzi do Warszawy mamy dojechać w ciągu 40 minut, a z Łodzi czy Warszawy do Baranowa - w ciągu 20 minut.