“Ujawnienia przez CBA materiałów ze śledztwa w sprawie Aleksandra i Jolanty Kwaśniewskich to obrzydliwy spektakl, który ma przykryć afery PiS i wniosek o odwołanie szefa MSWiA i ministra koordynatora służb specjalnych Mariusza Kamińskiego"- oceniła wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska.

Kidawa-Błońska o ujawnieniu materiałów CBA ws. Kwaśniewskich: Obrzydliwy spektakl / Radek Pietruszka / PAP

We wtorek CBA udostępniło materiały ze śledztwa dotyczącego willi w Kazimierzu Dolnym. To m.in. raport, protokoły przesłuchań, stenogramy rozmów telefonicznych. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn stwierdził, że materiały upublicznione przez CBA wskazują, że Jolanta i Aleksander Kwaśniewscy byli faktycznymi właścicielami nieruchomości i to oni podejmowali najważniejsze decyzje dotyczące domu w Kazimierzu Dolnym.

Kidawa-Błońska została zapytana przez dziennikarzy w Sejmie jak ocenia ujawnienie przez CBA tych materiałów.



To jest kolejny przykład tego, że te służby nie działają i są wykorzystywane politycznie, dlatego, że PiS ma teraz bardzo dużo problemów, jest afera PCK, kolejne afery, więc trzeba było to czymś przykryć. Jest dzisiaj wotum nieufności wobec ministra (Kamińskiego - przyp. red.), więc trzeba było zrobić spektakl. I to jest spektakl bardzo obrzydliwy zresztą, tak jak to wszytko, co przez ostatnie lata dzieje się w tych służbach - powiedziała wicemarszałek Sejmu.



Wieczorem Sejm ma się zająć wnioskiem Koalicji Obywatelskiej o odwołanie Kamińskiego. Politycy opozycji zarzucają mu m.in. "dewastowanie" i "wprowadzanie patologii" w służbach specjalnych.



Wniosek o wotum nieufności wobec Kamińskiego został zapowiedziany po styczniowym materiale "Superwizjera" TVN24, w którym były agent CBA Tomasz Kaczmarek tzw. "Agent Tomek" oskarżył Kamińskiego (w latach 2006-2009 szefa CBA) o wywieranie przed laty na niego nacisków podczas operacji dotyczącej willi mającej rzekomo należeć do Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich.



Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych podkreślał we wtorek, że "operacja CBA była prowadzona zgodnie z przepisami, Biuro otrzymywało wymagane prawem zgody Prokuratora Generalnego i Sądu na poszczególne etapy działań". Żaryn stwierdził też, że "materiały upublicznione przez CBA wskazują, że Jolanta i Aleksander Kwaśniewscy byli faktycznymi właścicielami nieruchomości".