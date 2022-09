Kobieta, skazana za przywłaszczenie 9,2 mln zł z funduszu CBA, złożyła wniosek o odroczenie kary, podważa wyrok i wnosi kasację - pisze "Rzeczpospolita".

(zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Sąd skazał byłą pracownicę cywilną wydziału finansów CBA Katarzynę G. na karę 6 lat i 4 miesięcy pozbawienia wolności, a jej męża Dariusza G. na karę 8 lat więzienia. Kobieta wyniosła z biura ponad 9,2 mln zł. Pieniądze dawała uzależnionemu od hazardu mężowi.

"Rzeczpospolita" przypomina, że Katarzyna G. to sprawczyni największego skandalu finansowego w służbach specjalnych ostatnich lat.

"W kwietniu wyszła z aresztu, miała wrócić do więzienia. Ale, jak ustaliła "Rzeczpospolita", tego nie zrobiła" - czytamy w dzienniku.

Sekcja prasowa Sądu Okręgowego w Warszawie poinformowała, że Katarzyna G. została wezwana do stawiennictwa we właściwej jednostce penitencjarnej w terminie do 22 sierpnia. Dodała, że "obrońca skazanej złożył wniosek o odroczenie i wstrzymanie wykonania kary".

Obrońca powołuje się na przepis, który mówi, że "sąd może odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności na okres do roku, jeżeli natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki".

"Sytuacja rodziny G. istotnie jest trudna - skazani małżonkowie mają dwoje małoletnich dzieci, którymi podczas ich pobytu w areszcie zajmowali się dziadkowie. Czy jednak argument rodzinny okaże się dla sądu wystarczający? Wniosek o odroczenie wykonania kary Katarzynie G. sąd ma rozpoznać 22 września. Jak ustaliliśmy, już wcześniej (29 lipca) odmówił wstrzymania wykonania kary" - wyjaśnia "Rzeczpospolita".

Jak zaznacza gazeta, "zabiegów o odsunięcie wyroku bezwzględnego więzienia jest więcej". Według dziennika "zarówno adwokatka kasjerki, jak i niezależnie obrońca jej męża, wnieśli kasacje do Sądu Najwyższego Chcą uchylenia wyroku sądu drugiej instancji i ponownego rozpoznania apelacji".