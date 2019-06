"Mówimy o nich do dzisiaj: wybory do Sejmu kontraktowego, mówimy o nich: częściowo wolne wybory, ale mimo wszystko, my troszkę starsi pamiętamy, że mimo tych poważnych ograniczeń i zastrzeżeń tamten dzień - 4 czerwca - przeżywaliśmy jako dzień radości, a nawet wyzwolonego entuzjazmu" - mówił metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz w archikatedrze św. Jana Chrzciciela w czasie mszy w intencji ojczyzny, inaugurującej rządowe obchody 30. rocznicy wolnych wyborów do Senatu.

REKLAMA