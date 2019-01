Wypadek na drodze krajowej nr 94 w Sosnowcu. Doszło tam do zderzenia sześciu pojazdów - m.in. autobusu miejskiego. Ruch w kierunku Katowic jest zablokowany. Policja ma informację o jednej osobie poszkodowanej.

Zdj. z miejsca zdarzenia / Gorąca Linia RMF FM

Do wypadku doszło w okolicy elektrociepłowni. Na miejscu pracują policjanci, którzy mają wyznaczyć objazdy.

Ruch jest całkowicie zablokowany. Według niepotwierdzonych jeszcze informacji jedyną osobą, która odniosła obrażenia, jest pasażer autobusu. Został zabrany do szpitala. Mamy nadzieję, że nikt więcej nie odniósł obrażeń - powiedziała rzeczniczka sosnowieckiej policji Sonia Kepper.



W woj. śląskim od rana panują bardzo trudne warunki drogowe - po intensywnych opadach śniegu jest bardzo ślisko i doszło do wielu kolizji. Np. po południu zderzyły się trzy ciężarówki na autostradzie A4 w Gliwicach. Nikt nie został ranny, ale kolizja utrudniła kierowcom przejazd przez ten odcinek drogi - ruch został zawężony do jednego pasa.