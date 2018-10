​My nie proponujemy wojen, my proponujemy współpracę i pracę dla Polski - powiedział w Krośnie (Podkarpackie) prezes PiS Jarosław Kaczyński. Dodał, że wiele samorządów będących w rękach PO bierze udział w "wojnie z rządem".

Jarosław Kaczyński / Darek Delmanowicz / PAP

Na spotkaniu wyborczym w Krośnie Kaczyński zachęcał także do udziału w najbliższych wyborach. Zaprezentowany też został kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Krosna Adam Skiba oraz kandydaci do sejmiku woj. podkarpackiego.

Lider PiS przypomniał, że władza dzieli się na samorządową i rządową. Ta pierwsza (władza) samorządowa ma bardzo wielkie kompetencje. Ja tutaj (...) odwołam się do mojego świętej pamięci brata (Lecha Kaczyńskiego). On jeździł po Europie, spotykał się z prezydentami innych stolic, i nikt, żaden z nich nie miał tak szerokich kompetencji jak on, nie miał tak dużej władzy - podkreślił. Dodał również, że jest też władza rządowa, która ma "potężne fundusze i różnego rodzaju możliwości".

Według Kaczyńskiego, potrzebna jest kooperacja między rządem, a samorządem. Dzisiaj szanowni państwo wiele samorządów, które są w rękach PO, bierze po prostu udział w wojnie z rządem, w tej totalnej wojnie - podkreślił.

Zaznaczył, że współpraca między rządem, a samorządem jest potrzebna do tego, by Polska mogła się rozwijać oraz by Polskę doprowadzić w krótkim czasie do poziomu państw zachodnioeuropejskich. Do tego jest potrzebna ta współpraca, ta kooperacja, a nie wojna, nie walka. My nie proponujemy wojen, my proponujemy współpracę, my nie proponujemy krzyku i trąbek, my proponujemy pracę dla Polski - mówił Kaczyński.

Prezes PiS zauważył, że "dobra zmiana zaczęła się od góry, zaczęła się od rządu, od parlamentu". Teraz z kolei - jak mówił - "musi się zacząć od dołu". Trzeba współpracować tu, w Krośnie, w całym województwie, w skali Polski - podkreślił.

Jak ocenił prezes PiS, "mamy wszelkie przesłanki do tego, żeby przejść na nowy poziom rozwoju - ale to tylko wtedy będzie to możliwe, jeżeli będziemy współpracować ze sobą we wszystkich ważnych sprawach."

My jesteśmy od pracy, od budowania Polski, która w niczym nie będzie ustępowała tym krajom, które miały więcej historycznego szczęścia i które leżą na zachód od naszych granic. Ta ziemia ma naprawdę ogromne zasoby i tymi zasobami są przede wszystkim ludzie, ze względu na tutejszą kulturę - i można to wykorzystać - powiedział były premier.

Prezes Kaczyński zaznaczył, że PiS proponuje "pracę dla Polski; pracę, która ma przynieść i przynosi już efekty, we wszystkich dziedzinach". Dlaczego przynosi te efekty? Dlatego, że my, mówiąc najkrócej, rządzimy uczciwie - mówił.

W trakcie spotkania lider Zjednoczonej Prawicy podkreślił, że mieszkańcy Krosna dwa tygodnie przed wyborami powinni zadać sobie pytanie, czy obecny prezydent Piotr Przytocki będzie w stanie dobrze rządzić kolejną kadencję.

Czy pan Piotr Przytocki, który rządzi już cztery kadencje, a teraz chce jeszcze pięciu lat, czyli razem 21 lat, czy pan Przytocki będzie w stanie dobrze rządzić przez 21 lat? Czy to jest w ogóle rzecz często spotykana (...), żeby ktoś pełnił dobrze jedną funkcję w ciągu przeszło 21 lat? - pytał prezes PiS.

Jego zdaniem, "władza zużywa". Władza, która jest pewna, władza, która jest w związku z tym słabo kontrolowana, zużywa bardzo. Jest takie XIX-wieczne powiedzenie, że "każda władza demoralizuje, a władza absolutna demoralizuje absolutnie" - stwierdził Kaczyński. Dodał, że mimo to, iż władza prezydenta miasta nie jest absolutna, to jednak jest to - w jego ocenie - "naprawdę dużo władzy".

Kaczyński pytał również, czy "jest w stanie dobrze rządzić miastem ktoś, kto reprezentuje partię, która bardzo źle rządziła Polską i wieloma samorządami". Czy ktoś, kto jest w takiej partii, jest człowiekiem zdolnym do tego, by w ogóle być tym, który jest rzeczywiście sługą, który służy społeczeństwu, który służy ludziom? - dopytywał Kaczyński. Czy może wtedy raczej chodzi o coś innego, o jakąś inną służbę, dla mniejszych grup, dla interesów partykularnych, a bywa, że dla interesów osobistych - wskazał. Jak zaznaczył, nie oskarża o to prezydenta Przytockiego. Chcę po prostu zadać takie pytania - dodał.

Występujący na spotkaniu kandydat PiS na prezydenta Krosna Adam Skiba zadeklarował, że jeśli zostanie wybrany w wyborach samorządowych, to z pełną determinacją będzie "dążył do wykorzystania wszelkich szans, jakie rząd PiS dedykuje samorządom". Bo rząd Prawa i Sprawiedliwości dotrzymuje słowa, ja tego słowa też dotrzymam - podkreślił.

W spotkaniu wyborczym PiS w Krośnie uczestniczył także marszałek Sejmu Marek Kuchciński, który jest posłem z okręgu krośnieńskiego.

Przed budynkiem, gdzie odbywało się spotkanie, stała licząca ok. 20 osób pikieta KOD. Skandowano m.in. "Konstytucja" oraz trąbiono, do czego podczas wystąpienia nawiązał Kaczyński.