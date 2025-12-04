Jarosław Kaczyński podczas czwartkowej konferencji prasowej ostro skomentował działania Prokuratora Generalnego Waldemara Żurka, który poinformował marszałka Sejmu o możliwości postawienia przed Trybunałem Stanu byłych ministrów PiS, w tym Mateusza Morawiecki, Mariusza Błaszczaka i Krzysztofa Ardanowskiego.

/ Shutterstock

Jarosław Kaczyński zarzuca Prokuratorowi Generalnemu Waldemarowi Żurkowi nieuznawanie prawa i zapowiada możliwość rozliczenia go przed sądem.

Prokurator Generalny przekazał marszałkowi Sejmu informacje o możliwych zarzutach wobec byłych ministrów PiS.

Prokurator Generalny przekazał Marszałkowi Sejmu RP informacje dotyczące zarzutów popełnienia przestępstw przez byłych członków Rady Ministrów: Mateusza Morawieckiego, Mariusza Błaszczaka i Krzysztofa Ardanowskiego. Zarzuty mają związek z pełnionymi przez nich funkcjami rządowymi.

Przekazane informacje mogą stanowić podstawę do rozważenia przez Sejm, czy opisane naruszenia prawa wypełniają znamiona deliktu konstytucyjnego. W takim przypadku Sejm może zdecydować o pociągnięciu byłych ministrów do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu.

Ostre słowa prezesa PiS

Podczas konferencji prasowej Jarosław Kaczyński odniósł się do informacji przekazanych przez Prokuratora Generalnego Waldemara Żurka marszałkowi Sejmu. Dotyczą one możliwego postawienia przed Trybunałem Stanu byłych ministrów PiS. Prezes PiS ocenił te działania jako "brutalny zamach na polską demokrację i suwerenność". Powiedział również, że osoby odpowiedzialne za takie działania powinny zostać rozliczone przed sądem.

Cała polityka pana Żurka to jest polityka już nie łamania prawa, ale jego nieuznawania. Mam nadzieję, że odpowie za to przed być może specjalnie powołanym sądem. Mamy do czynienia z niezwykle brutalnym zamachem na polską demokrację, polską suwerenność i to musi być kiedyś rozliczone. Nie widzę żadnych podstaw, by któregoś z tych panów stawiać przed Trybunałem - powiedział Kaczyński.