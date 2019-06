​Już w najbliższy weekend będzie obowiązywał wakacyjny zakaz ruchu dla ciężarówek. Minister infrastruktury podpisał właśnie rozporządzenie, które powstało w związku ze skróceniem roku szkolnego. Chodzi o poprawę bezpieczeństwa podczas wakacyjnych wyjazdów.

Zdj. ilustracyjne / pixabay.com / Pixabay

W każdy wakacyjny piątek, poczynając od najbliższego samochody o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton nie będą mogły jeździć po drogach od godz. 18 do 22. W soboty zakaz dotyczy godzin od 8 do 14, natomiast w niedziele - od 8 do 22.

Resort argumentuje, że zakaz ma pomóc w bezpiecznym dojeździe na wakacje przy wzmożonym ruchu na drogach.

Dodatkowo ministerstwo przypomina, że w związku z jutrzejszym świętem Bożego Ciała już dziś kierowcy największych ciężarówek musza przerwać podróż od 18 do 22, a jutro, podobnie jak w wakacyjne niedziele, od 8 do 22.