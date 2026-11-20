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Już od najbliższej soboty, 21 listopada, wchodzą w życie nowe przepisy zaostrzające kary dla kierowców łamiących zasady ruchu na przejazdach kolejowych. Za wjazd na czerwonym świetle kierowca straci prawo jazdy na trzy miesiące, a w przypadku spowodowania katastrofy na przejeździe – czeka go nawet kilkuletni zakaz prowadzenia pojazdów.

W sobotę wchodzą przepisy zaostrzające kary za wykroczenia na przejazdach kolejowych

Nowelizacja przepisów - co się zmienia?

Nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym wprowadza szereg zmian, których celem jest poprawa bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Najważniejsza z nich to obligatoryjne zatrzymanie prawa jazdy na trzy miesiące za wjazd na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle, zamkniętych lub opuszczających się zaporach, a także wtedy, gdy nie ma możliwości kontynuowania jazdy po drugiej stronie torów.

W przypadku skazania kierowcy za spowodowanie katastrofy na przejeździe, nowa regulacja przewiduje co najmniej trzyletni zakaz prowadzenia pojazdów. Jeśli kierowca sprowadzi bezpośrednie niebezpieczeństwo katastrofy, zakaz ten będzie obowiązywał przez minimum rok.

Ciężarówka utknęła na przejeździe. Uderzył w nią pociąg z Frankfurtu do Krakowa Pociąg dalekobieżny PKP Intercity relacji Frankfurt nad Odrą - Kraków Główny uderzył w samochód ciężarowy na przejeździe kolejowym w okolicach przystanku Chróstnik (Dolnośląskie). Doszło do wykolejenia lokomotywy.

Jakie kary były do tej pory?

Dotychczas za wykroczenia na przejazdach kolejowych grozi mandat w wysokości 2 tys. złotych oraz 15 punktów karnych. Przy ponownym popełnieniu tego samego wykroczenia w ciągu dwóch lat kara wzrasta do 4 tys. złotych. Sankcje dotyczą m.in. wjazdu na czerwonym świetle, omijania opuszczonych rogatek czy wjazdu na tory, gdy nie ma możliwości zjazdu po drugiej stronie.

Jak podkreślają przedstawiciele resortu infrastruktury, „wypadki na przejazdach kolejowych stanowią niewielki odsetek wszystkich zdarzeń drogowych, ale mają nieproporcjonalnie wysoką śmiertelność i ciężkość skutków ze względu na masę i prędkość pociągów”.

Statystyki wypadków na przejazdach kolejowych

Według danych Komendy Głównej Policji, w 2024 roku na przejazdach kolejowych doszło do 39 wypadków, w których zginęły 23 osoby, a 29 zostało rannych. W ponad 80 procentach przypadków winę ponosił kierujący pojazdem.

W 2025 roku liczba wypadków wzrosła do 51, z 27 ofiarami śmiertelnymi i 40 rannymi. Do końca sierpnia 2026 roku odnotowano już 35 wypadków, 16 ofiar śmiertelnych i 40 rannych, z czego w 30 przypadkach winę ustalono po stronie kierowcy.

Co zrobić, gdy utkniesz na przejeździe kolejowym?

W sytuacji zagrożenia najważniejsze jest szybkie opuszczenie przejazdu. Jeśli nie możesz wyjechać, nie wahaj się - wyłam rogatkę - podaje serwis motofakty.pl. To prosta czynność, która nie wymaga dużej siły.

Po wyłamaniu zapory koniecznie zadzwoń pod numer z tzw. Żółtej Naklejki PLK, którą znajdziesz na przejeździe. Dzięki temu służby kolejowe i maszyniści zostaną natychmiast powiadomieni o zagrożeniu, a rogatka szybko naprawiona.

Fot. Mateusz Krymski , Adam Ziemienowicz/PAP

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