Zarząd banku PKO BP ostatecznie udzielił zgody na przejęcie Huty Częstochowa przez brytyjski fundusz inwestycyjny Greybull Capital - dowiedzieli się dziennikarze RMF FM Krzysztof Berenda. W południe około setki związkowców zaczęło protest przed centralą banku w Warszawie. Przyjechali do stolicy, żeby upominać się o swój zakład pracy, który pod koniec czerwca złożył wniosek o upadłość.

Związkowcy z Huty Częstochowa protestują przed siedzibą PKO BP / Jakub Rutka / RMF FM

Jak ustalił reporter RMF FM, PKO BP zgodził się na przejęcie Huty Częstochowa w ramach proponowanego przez nowego inwestora tak zwanego postępowania przygotowanej likwidacji. To - mówiąc w dużym uproszczeniu - oznacza, że PKO BP razem z innymi wierzycielami ograniczy swoje roszczenia finansowe.



To pozwoli sprzedać hutę Brytyjczykom. Oni będą mogli zasilić zakład pieniędzmi i - co najważniejsze - wznowić produkcję, a potem stopniowo spłacić zadłużenie.



Jeszcze przed rozpoczęciem protestu hutnicy spotkali się z wiceprezesem PKO BP Piotrem Mazurem, który miał zapewnić związkowców, że bank zgadza się na łagodniejsze podejście do zaległości Huty, co umożliwi znalezienie jej inwestora.

Związkowcy chcą ratunku dla swojego zakładu, który jest winny bankowi pieniądze / Jakub Rutka

W kasie Huty nie mamy pieniędzy, nie mamy zagwarantowanej wypłaty. Negocjacje trwają, przeciągają się, a mamy jednego inwestora, potencjalnego nabywcę. Więc prosimy, żeby kończyć negocjacje, a uruchamiać produkcję. Chcemy pracować i godnie żyć - mówił Mariusz Ciupiński szef działającego w hucie związku Kadra.

Stawką był los ponad 1200 pracowników huty i 5 tysięcy z powiązanych firm. 28 czerwca właściciel Huty Częstochowa złożył wniosek o upadłość. Od maja jest tam wstrzymana produkcja.

Huta Częstochowa została sprywatyzowana w 2005 roku i stała się własnością ukraińskiego Związku Przemysłowego Donbas (ISD). To jedyny producent w Polsce grubych blach m.in. dla przemysłu stoczniowego i obronnego.