Współpracujemy z polskim rządem w sprawie odzyskiwania szczątków rakiety Falcon 9, powodem upadku w Polsce była usterka - poinformowała w sobotę firma SpaceX w oświadczeniu na swojej stronie internetowej. Jak przyznała firma, rakieta Falcon 9 weszła w atmosferę nad Europą.

Przedmiot znaleziony w lesie w miejscowości Sędziny w Wielkopolsce / KW PSP POZNAŃ /

"W szczątkach nie ma żadnych toksycznych substancji. Jeśli uważasz, że zidentyfikowałeś kawałek szczątków, nie próbuj ich bezpośrednio podnosić ani zbierać" - przestrzegła firma, zachęcając do kontaktu z polskimi władzami lub swoją infolinią.

Usterka podczas sprowadzania rakiety

SpaceX poinformowała także, że powodem upadku Falcon 9 w Polsce była usterka podczas operacji sprowadzania rakiety z orbity.

Rzeczniczka Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA) Agnieszka Gapys przekazała w sobotę PAP, by w przypadku odnalezienia elementów rakiety kontaktować się w pierwszej kolejności z polską policją.

"POLSA zwraca uwagę, że w przypadku znalezienia elementów, które mogą pochodzić z rakiety Falcon 9, należy w pierwszej kolejności zawiadomić policję. POLSA jest w stałym kontakcie zarówno z policją jaki ze SpaceX" - przekazała Gapys.

Zaskakujące obiekty nad Polską

W środę przed godziną piątą rano nad Polską, w niekontrolowany sposób, w atmosferę wszedł człon rakiety Falcon 9 R/B firmy SpaceX, co zostało potwierdzone przez Departament Bezpieczeństwa Kosmicznego Polskiej Agencji Kosmicznej.

Człon rakiety o masie ok. 4 ton pochodził z misji SpaceX Starlink Group 11-4, która 1 lutego wystartowała z bazy lotniczej w Kalifornii.

Również w środę poznańska policja poinformowała o zgłoszeniu pod Poznaniem dwóch znalezisk niezidentyfikowanych przedmiotów - jeden z nich odkryto na terenie przedsiębiorstwa w Komornikach, drugi - w miejscowości Wiry. Trzeci niezidentyfikowany obiekt został znaleziony na polu w miejscowości Śliwno w gminie Kuślin koło Nowego Tomyśla (woj. wielkopolskie).

W czwartek policja poinformowała, że otrzymała zgłoszenie od mieszkanki gminy Czersk (woj. pomorskie), że na jej posesję spadł niezidentyfikowany obiekt.

Rzeczniczka POLSA Agnieszka Gapys skomentowała, że agencja jest w kontakcie z policją z tamtej okolicy. Jak wyjaśniła, aby się przekonać, co to za obiekt, służby muszą go odnaleźć. Według doniesień świadków obiekt ten wpadł do zbiornika wodnego i odnalezienie tej części może trochę potrwać.

W piątek w lesie w miejscowości Sędziny w powiecie szamotulskim w Wielkopolsce znaleziono kolejny niezidentyfikowany obiekt; najprawdopodobniej fragmenty rakiety.